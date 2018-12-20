В Бразилии генпрокурор обвинила президента в коррупции и отмывании денег
- 20.12.2018, 15:08
Мишел Темер за взятки издал указ, связанный с управлением портами страны.
В Бразилии генеральный прокурор страны Ракель Додж выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишела Темера.
Обвинения предъявлены в рамках расследования коррупционных схем, связанных с управлением портами страны, сообщает Globo (перевод - «Новое время»).
По данным ведомства, в 2017 году Темер за взятки издал указ, который разрешил продление двух портовых контрактов на срок до 70 лет.
В свою очередь в администрации президента заявили, что Темер может предъявить доказательства своей невиновности.
Процесс против Темера на посту президента может начаться только в случае одобрения бразильским парламентом. Однако, по данным СМИ, это произойдет уже в январе следующего года, когда закончится срок полномочий Темера.