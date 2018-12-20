«Сметают все подряд, по рядам с весами ходят и сразу сумки взвешивают» 5 20.12.2018, 15:18

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Жители Барановичей о предновогоднем шопинге в Белостоке.

Очереди на границе, праздничные скидки и ажиотаж на технику. Что впечатлило горожан в поездке «на закупы» в Польшу, узнала intex-press.by.

Предновогодний шопинг в этом году совпал не только с большими скидками, но и с последним шансом привезти домой дорогую технику: с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов для тех, кто въезжал в ЕС не чаще одного раза за три месяца.

«С рынка разворачивались домой»

Александр с приятелями за подарками в Белосток из Барановичей выехал утром в воскресенье. Доехать до пункта назначения молодым людям удалось быстро.

– Уже во второй половине дня мы были на месте. Ехали через «Бобровники». На прохождение нашей и польской границы у нас ушло всего четыре часа. Честно говоря, я готовился к худшему: знакомые предупреждали, что очереди огромные. А дорога домой оправдала ожидания: на польской границе простояли девять часов, еще час – на белорусской, – рассказывает Александр.

Понедельник молодой человек посвятил покупкам. Вначале отправился на рынок. По словам Александра, среди покупателей были практически одни белорусы.

– Гребли все подряд. Чай, кофе, сладости, одежду – прямо баулами. По рядам люди ходили с весами – взвешивали сумки, чтобы не превысить лимиты. Многие сразу с рынка разворачивались и ехали домой, – говорит мужчина.

В продуктовых магазинах молодой человек обилия земляков не заметил. Не было очередей и за одеждой, хотя вывески обещали скидки до 80%, но «реально вещи продавали со скидкой 30–40%».

«Зеленый коридор – пустой, на красном – огромные очереди»

Ольга на шопинг в Польшу выехала 14 декабря. В соседнюю страну она попала относительно быстро – всего шесть часов на границе.

– Мне нужен был кухонный комбайн: у нас их продают по 900 рублей, а там за 700 – и это еще без «ватов» (Tax Free, возврат полной суммы НДС). Ну и по мелочовке – чай, кофе, сладости, – делится Ольга.

По ее словам, в торговых центрах Белостока в субботу было достаточно пусто, очереди стояли только за техникой.

Белорусы сконцентрировались на ночном рынке:

– Во многих роллетах очереди были такие большие, что выстраивались прямо на улице. Стоять за одной банкой кофе там просто не было смысла, – говорит женщина.

Самое неприятное впечатление на Ольгу произвела дорога домой. На границе их машина простояла 12 часов.

– Зеленый коридор был пустым, зато на красном были огромные очереди. Все машины перед нами были битком набиты покупками, многие белорусы везли телевизоры.

«Решил воспользоваться последним шансом»

Горожанин Андрей также ездил в выходные дни за покупками.

– Мы выехали вечером в пятницу. Ехали через «Кузницу». Границу проходили шесть часов, хотя обычно удается проскочить часа за два. Таможенники, даже видя большие очереди, не торопились, – вспоминает Андрей.

Весь Белосток в субботу, по уверениям мужчины, был переполнен машинами с белорусскими номерами.

Знакомые мужчины ехали закупиться по мелочовке – продукты и подарки детям. Сам же Андрей покупал телевизор и ноутбук. Зачем они ему нужны, он еще не решил:

– С 1-го числа привезти ничего большого не получится, поэтому я решил воспользоваться последним шансом. Планирую съездить еще раз. Пока еще не знаю, что сделаю с купленной техникой – наверное, продам знакомым. В машине были люди, на которых можно было задекларировать технику – грех этим не воспользоваться!

Самые большие очереди были именно в магазинах техники, отмечает Андрей. Там белорусы скупали все: телефоны, телевизоры, ноутбуки.

Границу на обратной дороге, по словам Андрея, они прошли за восемь часов, хотя, глядя на количество машин, думали, что стоять придется не меньше десяти часов.