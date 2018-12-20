Топ-5 доступных пляжных курортов, чтобы вернуться в лето 2 20.12.2018, 15:31

1,077

Лучшие страны и места для отдыха зимой.

Зимой путешественники делятся на две категории: те, кто наслаждаются снегом и едут кататься на лыжах, сноубордах и пить глинтвейн на площадях европейских городов; и те, кто убегает навстречу лету — в Азию или Африку. Издание vokrugsveta.ua представило лучшие страны для пляжного отдыха зимой.

Гоа, Индия

Почему стоит отправиться в самый маленький из двадцати девяти штатов Индии – Гоа – именно зимой? Всё дело в том, что c конца ноября и до марта здесь самая приятная погода: днем температура воздуха +30°С, а вечером – прохлада +23°С.

Что стоит знать об особенностях Гоа? Во-первых, если вы отдыхаете с ограниченным бюджетом (а в моём случае было именно так), то, скорее всего, будете жить на севере Гоа. Именно там отдыхает большинство наших соотечественников.

Пляжи на севере находятся далеко от места проживания, поэтому будьте готовы пройтись от отеля 30-40 минут или же проехаться на тук-туке. Стоит отметить, что движение здесь очень хаотичное: за эти 30 минут меня несколько раз чуть не сбила машина, движение на дорогах останавливали коровы, а пешеходов здесь вовсе никто не привык пропускать.

Можно выбрать жильё и на берегу – на пляже Мандрем. Из вариантов: не самые достойные гестхаусы без особых условий. Зато океан – совсем рядом.

С большим бюджетом рекомендую обратить внимание на юг Гоа: там отели стоят прямо на берегу океана.

Если вы уверено себя чувствуете за рулем байка или мотороллера, настоятельно советую взять транспорт в аренду и отправиться в путешествие вдоль кромки Гоа в сторону штата Махараштра. Во время этой поездки я увидела, пожалуй, самые красивые пляжи Гоа.

Шри-Ланка

Лучший месяц зимы для поездки на остров Шри-Ланка – это январь. Если в декабре по ночам еще может идти дождь, то в январе и феврале – очень тепло и сухо. Кроме того, в этом месяце к берегам Шри-Ланки очень близко подплывают синие киты, за которыми возят наблюдать туристов предприимчивые экскурсоводы.

Природа Шри-Ланки очень напоминает Индию. Стоит заметить, что по сравнению с последней – это более цивилизованное место. Конечно, здесь тоже присутствует хаос на проезжей части, но всё равно – на Шри-Ланке менее опасно.

Многие отели находятся у океана, поэтому на острове можно сполна насладиться пляжным отдыхом. Для разнообразия рекомендую посетить одну из главных святынь острова – Храм Зуба Будды в городе Канди, пещерный храм I века до н. э. Дамбулла, а также обязательно подняться на скалу, которая раньше служила королевской резиденцией – Сигирию. Оттуда открывается просто потрясающий вид на джунгли.

Пхукет, Паттайя, Таиланд

Какая зима без Таиланда? Отдых здесь отлично подойдет для тех, кто особенно любит жару. Днём здесь +28°С, а ночью – +23°С.

По собственным впечатлениям хочется отметить, что курортный город Паттайя мне очень напомнил родную Одессу. Сюда следует ехать только потому, что недалеко находится город тысячи Будд – Бангкок (150 км) и отсюда удобно лететь в Камбоджу.

За пляжным отдыхом и морскими пейзажами советую направиться в Пхукет, а еще лучше – на экскурсию по островам. Здесь есть как комплексные туры, например, по 10 самым красивым островам, так и менее насыщенные.

Напомню, что некоторые из островов Таиланда снимали в очень известных голливудских фильмах: остров Джеймса Бонда или Ко Пату (на фото) — в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974) и остров Пхи-Пхи и бухта Майя Бэй (фильм «Пляж», 2000). Большинство таких туров включают в себя трансфер, обед и отдых на самых красивых пляжах страны. Экскурсия занимает целый день, а стоит около $50.

Пенанг, Малайзия

С наступлением октября и до февраля (в зависимости от региона) в Малайзию приходит сезон дождей. Но, как подсказывает опыт, он обычно идет от 30 минут до 1,5 часа, и особо не доставляет дискомфорта. Температура воздуха достигает +30°С.

Туристы на материковой части Малайзии обычно рассматривают все достопримечательности технологически продвинутого Куала-Лумпура, а также не теряют возможности собственными глазами увидеть настоящие чайные плантации.

Что касается пляжного отдыха, то рекомендую ехать на остров Пенанг. Именно там находятся райские пляжи и нетронутая природа.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Еще одна страна для тех, кто любит лето, но не переносит жару – это Египет. Хургада в это время года радует +24°С, а Шарм-эль-Шейх – +26°С, вода в Красном море – +21-+23°С. Тем, кто любит плавать в теплой воде – советую уточнить, есть ли бассейн с подогревом при отеле.

По моим впечатлениям, отдыхать в Шарме зимой хорошо – можно насладиться всеми достопримечательностями Египта (летом, когда на градуснике +40°С, это практически невозможно), съездить на сафари, посмотреть на пирамиды. Вода в Красном море, конечно, бодрящая, но в гидрокостюме вполне комфортно заниматься дайвингом.