Представитель РЭП по Минску: В профсоюз вступили еще 300 человек 1 20.12.2018, 15:34

Игорь Комлик

Фото: «Наша Ніва»

Игорь Комлик подвел итоги 2018 года.

Игорь Комлик, представитель профсоюза РЭП по Минску и Минской области, в комментарии «Радыё Рацыя» подвел итоги 2018 года:

- Год завершился достаточно хорошо. Количество членов профсоюза увеличилось, почти 300 человек в этом году прибыло. Выиграно около 40 судебных заседаний.

Людям возвращено большое количество денег - более 100 тысяч белорусских рублей. Хотя у власти было желание как-то помешать работе профсоюза, лишив председателя возможности работать и отстранив от дел и меня, но сейчас принято решение, что Геннадий Федынич является экспертом-консультантом. Продолжается работа в регионах.