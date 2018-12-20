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Представитель РЭП по Минску: В профсоюз вступили еще 300 человек

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  • 20.12.2018, 15:34
Игорь Комлик
Фото: «Наша Ніва»

Игорь Комлик подвел итоги 2018 года.

Игорь Комлик, представитель профсоюза РЭП по Минску и Минской области, в комментарии «Радыё Рацыя» подвел итоги 2018 года:

- Год завершился достаточно хорошо. Количество членов профсоюза увеличилось, почти 300 человек в этом году прибыло. Выиграно около 40 судебных заседаний.

Людям возвращено большое количество денег - более 100 тысяч белорусских рублей. Хотя у власти было желание как-то помешать работе профсоюза, лишив председателя возможности работать и отстранив от дел и меня, но сейчас принято решение, что Геннадий Федынич является экспертом-консультантом. Продолжается работа в регионах.


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