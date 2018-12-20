Путин рассказал о ЧВК Вагнера 20.12.2018, 15:44

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Правитель РФ сравнил наемников с частной охраной.

Президент России Владимир Путин рассказал о законности работы так называемой частной военной компании «Вагнер». Соответствующее заявление было сделано во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Первый канал.

«Если они что-то нарушают, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке мира», — пояснил российский правитель.

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар задал вопрос о гибели в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, а также деятельности частных военных компаний в Сирии, на Донбасе, в ЦАР и других странах.

Путин назвал гибель журналистов в ЦАР трагедией и напомнил, что они приехали в Африку без аккредитации.

«Достоверных данных пока нет, но рассчитываем их получить. Россия по дипканалам держит ситуацию на контроле», – сказал Путин.

На вопрос о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют поваром Путина, президент ответил, что все его повара – сотрудники ФСО и имеют воинские звания. Публикации о Пригожине Путин назвал политической возней.

Говоря о ЧВК, Путин сказал, что все упирается в российское законодательство. Если оно нарушено – это вопрос к прокуратуре.

«Если ничего не нарушено, что ЧВК могут действовать в любой точке мира, продавливать там свои бизнес-интересы. Так можно начать и к частной охране придираться», – сказал Путин.

Владельцем «Вагнера» называют бизнесмена Евгения Пригожина. 17 декабря стало известно, что его заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики в августе 2018 года.

В ноябре бизнесмена заметили на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. Его присутствие на встрече объяснили тем, что он обеспечивал официальный обед, а также участвовал в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

В том же месяце сообщалось, что Пригожин предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.