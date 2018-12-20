Дипломаты ЕС одобрили санкции против 5 россиян, причастных к отравлению Скрипалей 20.12.2018, 16:00

Послы и министры должны одобрить введение санкций в первые недели января.

Дипломаты ЕС одобрили санкции в отношении пяти россиян, причастных к химической атаке в британском Солсбери, пишет «Зеркало недели».

Решению предшествовало введение 19 декабря санкций США против 18 физических лиц и четырех компаний, в том числе 15 сотрудников ГРУ "за попытки вмешаться в выборы в США 2016 года, кибератаки против международных организаций и попытку убийства в Соединенном Королевстве". В частности, санкции ввели против работников ГРУ Александра Петрова (Мишкина) и Руслана Боширова (Анатолия Чепиги), которые стоят за отравлением в британском Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Послы и министры должны одобрить введение санкций в первые недели января.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в больницу британского Солсбери с сильным отравлением в марте этого года. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства.

В сентябре британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении Скрипалей – Руслана Боширова и Алексея Петрова. Вскоре группа Bellingcat сообщила, что установила реальную личность "Боширова". По данным расследователей, им является полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Анатолий Чепига.

8 октября Bellingcat опубликовала доклад, посвященный "Петрову" - военному медику ГРУ Александру Мишкину.