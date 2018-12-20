Жители Березы: У нас богатеют только чиновники, сидящие при кормушке 1 20.12.2018, 16:08

Низкие зарплаты и пенсии не поспевают за ростом цен.

Белорусы считают, что низкие зарплаты и пенсии не успевают за ценами. Люди возмущены, что руководство страны не думает о них, а вот чиновникам живется очень хорошо, говорят «Радыё Рацыя» прохожие на улицах Березы:

- Богатеют только чиновники, которые сидят при кормушке, которым поднимают зарплаты на 30%.

- У них успехи, процветание, у нас все наоборот.

- Простой работник как работал за 200 или 300 рублей, так и работает. Цены безумные и дальше растут.

- Пенсия 220 рублей. Коммуналку оплачу, а на еду - что Бог пошлет.

- Живут хорошо только в той Беларуси, которую по телевидению показывают.

По мнению опрошенных жителей Березы, они не надеются, что дела в новом году улучшатся. Поскольку за 25 лет правления Лукашенко наблюдается только ухудшение. Это вызвало большой отток из страны молодых, здоровых и умных. Но чиновников это не волнует.