Новогодние «подарки» для белорусов 5 Янка Грыль, «Белгазета»

20.12.2018, 16:20

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Нефть, газ, долги, оборотка, ожидания инфляции.

Где ползком, а где вприпрыжку, Беларусь вступила в последний, итоговый и праздничный месяц не очень-то легкого для нее 2018г. Все улыбаются, славят неудержимый экономический рост, отмечают собственное растущее благосостояние и готовят подарки друг для друга. Так, что там на дне мешочка Дедушки Мороза?

Что подготовило гражданам, старое-новое правительство или, точнее, какие проблемы из 2018г. оно гарантированно втащит в новый, 2019-й, чтобы электорат не скучал?

Безусловно, это не совсем справедливо к премьер-министру Сергею Румасу - подарочков в краснознаменный мешок из отечественной синтетики понапихали еще его предшественники.

Однако ведь и предшественники премьера, лучшего друга аграриев и футболистов, могут сказать в свое оправдание то же самое: мол, тяжелое наследие проклятого прошлого.

Так что без обид - сообща лезем в новогодний мешок с подарками, рассматриваем, примеряем, взвешиваем, даже пробуем на вкус.

ПОДАРОК N1. КОНДИТЕРСКИЙ НАБОР «НЕФТЕГАЗУШКА». СДЕЛАНО В РФ, РАСФАСОВАНО В РБ

Никогда такого не было - и вот опять: в новый год Беларусь вступает с ворохом нерешенных вопросов в отношениях с Россией. Вопросы вы все знаете: нефть, газ, кредиты, экспорт вообще и продовольственный экспорт в частности, далее по списку. Можно ли назвать сложившуюся в белорусско-российских отношениях ситуацию конфликтной? Если вы следили за динамикой братских объятий Москвы и Минска хотя бы десятилетие-полтора, то никогда не сделаете этого: партнеры привыкли под новый год торговаться, свариться, сутяжничать, сквалыжничать, устраивать сцены ревности и грозить разрывом и т.п. Можно сказать, что это неотъемлемая черта белорусско-российской интеграции.

Очень интересно, что по ходу постепенно входящих в традицию белорусско-российских переговоров по налоговому маневру специфику последнего вынуждена была прокомментировать БТ пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт:

«Россия проводит налоговый маневр. У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3,6 млрд. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты: при самом худшем развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо». Что означает комментарий пресс-секретаря? То, что вопрос о нефтяном налоговом маневре Москвы для Минска становится внутриполитическим. Точнее, уже стал.

Еще более детально методологию подсчета недополученного пояснил по итогам Высшего Евразийского экономического совета вице-премьер Игорь Петришенко: по его словам, в 2014г. Беларусь подписывала договор о ЕАЭС фактически в пакете с двумя соглашениями - первое фиксирует ежегодный объем поставок беспошлинной нефти из РФ на уровне 24 млн. т, другое оставляет все экспортные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты в Минске. «Эта цифра выравнивания фактически составляла $1,5 млрд. ежегодно. С 2015г. Россия ввела так называемый «налоговый маневр» - снижение уровня экспортной пошлины и увеличение НДПИ. Эта дельта постоянно уменьшалась, и Беларусь с 2015г. по 2018г., по нашим расчетам, недополучила порядка $3,4 млрд. экспортных

пошлин». Заметьте: это принципиально новая постановка вопроса - разговор не о будущих потерях, а об уже понесенных и предстоящих.

Привязка нефти к ЕАЭС подводит Петришенко к следующим выводам: «Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках ЕАЭС мы считаем неправильным».

Таким образом, белорусская делегация получила еще один довод в пользу своей ключевой позиции: не надо трансфертов из бюджета в бюджет, не надо компенсаций - оставьте как есть.

Схожим образом аргументирована позиция РБ по газу: как и нефть, газ привязывается к условиям хозяйствования внутри ЕАЭС. Тут ничего нового - и классик полемической интерпретации газового ценообразования посол РБ в РФ Владимир Семашко, и сам Лукашенко, 6 декабря напомнивший об ужасах Второй мировой и расценках Газпрома для Германии, обосновывают тот же тезис теми же доводами. В устах Петришенко звучит это так: «Мы исходим из того, что нам не надо низкие цены, мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде».

Что такое единая конкурентная среда? Возможны разные толкования. Неудивительно, что 12 декабря, если верить «Интерфаксу», вице-премьер РФ Дмитрий Козак не счел возможным продолжить обсуждение с Семашко и вице-премьером Игорем Ляшенко компенсации потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции РФ и РБ в рамках СГ».

Дальнейшее предсказать нетрудно. Нефтегазовый кейс и хорош, и плох тем, что руководство РБ все увязывает в один узел и ставит на одну карту. Хорош - потому что на Кремль и его лихой налоговый маневр теперь можно списывать любые экономические тяготы прошлых лет (недополученные с 2014г. $3,4-3,6 млрд.) и ближайшего будущего (перспектива потерь $10-11 млрд.).

Плоха выбранная Минском тактика опять-таки именно в силу того, что она испытанная и опробованная: белорусское руководство действует таким образом уже не первый, не второй, не третий раз. Иными словами, российские партнеры готовы к такой постановке вопроса: предупрежден - значит вооружен.

Ни один читатель белорусских СМИ не удивится, если нынешние переговоры перерастут в очередную нефтегазовую медиавойнушку и продолжатся в 2019г. Таким образом, предрасположенность к торгу на повышенных тонах объективно становится самым слабым звеном белорусско-российской интеграции - если по любому вопросу торговаться, как последний раз, все время повышая ставки, однажды можно проиграть все.

ПОДАРОК N2. КАРНАВАЛЬНЫЙ НАБОР «БОРОДА ИЗ ВАТЫ». СДЕЛАНО В КНР, РАСФАСОВАНО В РБ

Все прекрасно понимают, что Дед Мороз - не совсем Дед Мороз, а борода у него из ваты. Всем известно, что крепкие хозяйственники далеко не во всем крепки и далеко не всегда хозяйственны. Просто проблемы, не сулящие электорального или карьерного выигрыша, они традиционно маскируют, заметая под ковер. За четверть века под ковром много чего накопилось. И пахнет все это далеко не гастрономично и не празднично.

В первую очередь под ковром - госдолг и долги предприятий: реструктурируемые, рефинансируемые, прощаемые, списываемые и т.п., но по-прежнему висящие камнем на шее всей отечественной экономики.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, за январь-октябрь 2018г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж - 7,7%. Дебиторская задолженность на 1 ноября 2018г. - BYN38,7 млрд., в т.ч. просроченная - BYN8,1 млрд., или 21% от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность на 1 ноября 2018г. составила BYN48,5 млрд., в т.ч. просроченная - BYN8,2 млрд., или 16,8% общего объема кредиторской задолженности.

Если про госдолг СМИ рапортуют довольно регулярно, то долги хозяйствующих субъектов редко обсуждаются публично. Особенно это касается контролируемого государством промсектора. Да, что-то он отдает, но не все, не всем, не везде и не всегда.

Справка «БелГазеты». За 10 месяцев 2018г. крупные и средние предприятия РБ выплатили по кредитам и займам BYN48,5 млрд. (+18,9% к 2017г.). Погашение долгов стоило отечественным предприятиям 26,5% полученной в январе-октябре 2018г. выручки. Только в столице в абсолютных цифрах эта сумма составила BYN12,7 млрд. (22,6% выручки). Их долговая нагрузка с 2017г. выросла на 6,5%.

Понятно, у кого дела хуже всех - абсолютный лидер АПК (33,8% просроченной внешней кредиторки, 35,8% внутренней на 1 октября), и наверняка это хорошо известно премьеру еще по временам работы в Белагропромбанке. Следом выстраивается промсектор, причем, как обычно, впереди всех машет синтетическим флажком с символикой профильного госконцерна легпром (33,5% просроченной внешней кредиторки). Ну и далее по списку - как говорится, пошла плясать губерния.

Прогрессирующими темпами на этом фоне развивается вымывание у предприятий оборотных средств: на начало нынешнего квартала их дефицит или полное отсутствие зафиксировано более чем на 40% крупных и средних предприятий РБ и более половины предприятий Минской области. Да, власть предпринимает какие-то меры для улучшения ситуации, на высшем уровне выколачивает долги в России, чтобы разорвать порочную долговую цепочку, без спросу списывает зажатую копейку у тех, кто задолжал должникам внутри страны и т.п. Но проблема назрела и перезрела: без оборотных средств любая компания долго существовать не может.

Справка «БелГазеты». На 1 октября 30,5% крупных и средних предприятий РБ не имели собственных оборотных средств, 11,8% были обеспечены ими ниже нормативов. В наибольшей степени дефицит оборотных средств ощущался в розничной торговле (62,5%), водном (57,1%) и воздушном транспорте (66,7%).

Все уже привыкли примерно к такой мизансцене: премьер (хоть Румас, хоть его предшественник Андрей Кобяков) пришел к президенту просить о списании долгов госпредприятий, президент жестко и экспрессивно отказал, но затем смягчился и пошел на частичные уступки.

Может, еще спишут, может, нет, но лавочка постепенно закрывается: банки все реже кредитуют госсектор, рассуждения о банкротстве предприятий становятся все менее умозрительными.

При этом экономикa РБ выдыхается. Как старые клячи из анекдота, приговаривая «ну не шмогла, не шмогла», вчерашние тягловые лошадки ложатся на бок, откидывают копыта и даже не пытаются подавать вымытые вместе с обороткой признаки жизни. В связи с чем рекомендуем обратить внимание на динамику ВВП: в I квартале 2018г. он прибавил 5,2%, во II - 3,9%, в III - 2,3%, первый месяц IV квартала встретил с приростом всего 2%.

Правительство может сколько угодно спорить со Всемирным банком или МВФ по поводу прогнозов роста на 2019г., но довольно очевидно, что прежние ресурсы этого роста исчерпаны, былые драйверы износились и поломались. Беларусь оттолкнулась от дна - и сейчас или рухнет на дно, или найдет альтернативные решения для того, чтобы попытаться вскарабкаться по склону.

При этом на фоне обычного бюрократического трепа про инновации и инвестиции, по данным КГК, средства на финансирование госпрограмм к IV кварталу были освоены лишь на 69,5%, а по госпрограмме инновационного развития - на 6,6% годового плана. По сути, это означает, что существующая система управления госсектором, в которой государство - и собственник, и регулятор, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и полярный песец, не работает от слова «совсем». Недаром же глава государства все чаще вынужден прямым текстом спрашивать у подчиненных, не саботаж ли это. Они, естественно, отрицают, но у электората на этот счет имеется мнение, отличное от официального.

ПОДАРОК N3. СУПОВОЙ НАБОР МЯСОКОСТНЫЙ «РАДОСТЬ БЮДЖЕТНИКА». СДЕЛАНО И РАСФАСОВАНО В РБ

Третий набор подарков - социальный. 2018г. выел остатки социального оптимизма у населения. Цены растут, инфляционные ожидания граждан - тоже. Это значит, что цены будут расти и в будущем году. Очередная попытка достигнуть средней зарплаты в BYN1000 и откровенно неуклюжее повышение довольствия бюджетников после ослабления белорусского рубля в начале осени как бы призваны убедить рядового гражданина: у нас сколько ни получай, все равно на жизнь вряд ли хватит.

Идея не давать денег населению вообще - вполне либеральная, но довольно провокационная с политической точки зрения. Идея одномоментно раздать большую сумму большому количеству трудящихся (возгонка зарплат в начале осени) - вполне социалистическая, но столь же провокационная с точки зрения экономики. Короче, за осень резиденты РБ на чистой основе приобрели $277,7 млн. За последний осенний месяц граждане снесли в обменники лишь $10,2 млн. валютной наличности. Конец года традиционно - судорожное дожевывание не израсходованных за 11 месяцев бюджетных средств, 13-е зарплаты и подарки. На этом фоне цены вздувают все, придавая инфляции дополнительный импульс.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,6%, с декабрем 2017г. - 104,8%. Базовый ИПЦ (без административных и сезонных колебаний) в ноябре по сравнению с октябрем оценивается в 100,4%, с декабрем 2017г. - в 104,5%. Продтовары в ноябре подорожали на 1,2% к октябрю 2018г. (+5,2% к ноябрю и +4,5% к ноябрю 2017г.), непродовольственные товары - на 0,02% к октябрю 2018г. и соответственно 3% и 3,9% к ноябрю и декабрю 2017г. ИПЦ на услуги в ноябре составил 99,96% к октябрю 2018г., 107,4% к ноябрю и 106,8% к декабрю прошлого года.

У Белстата есть немало воодушевляющих цифр - про то, как ударно подешевели цитрусовые (-9,08%), горох и фасоль (-2,86%), соленая и копченая рыба, лососевая икра (-2,33%), сухофрукты (-2,32%). «БелГазета» тоже за разнообразное и сбалансированное питание. Однако 2018г. запомнится белорусам не подешевевшими на 2% сухофруктами и красной икрой, а мощным и крайне чувствительным скачком цен на мясо во II полугодии.

Напомним: начиналось все с курицы, потом схватились за свинину, после чего подавились говядиной. Говяжий грудной отруб из «Евроопта», последнее прибежище бюджетника, в июле стоил около BYN5,7, в ноябре - BYN9,9, свинина II категории с июньских BYN5,5 к началу зимы подорожала примерно до BYN8. Все это, как обычно, происходит на фоне массового вымывания дешевого товара, что только обостряет восприятие населением ценового скачка.

Как водится, правительство могло легко купировать этот скачок еще на начальной, «куриной» стадии - по крайней мере, в ЕС Еврокомиссия с такими задачами справляется легко и безболезненно. Но летом глава МАРТ Владимир Колтович просто грозил куроводам антимонопольным расследованием, а в ноябре он же рассуждал о том, что, дескать, не исключено введение госрегулирования цен на мясо.

14 ноября замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло успокаивал общественность насчет довольно скромного урожая зерновых: «Я не вижу предвестников [так в оригинале. - «БелГазета»] поднимать цены на хлебобулочные изделия, на муку и впоследствии на продукцию животноводства». 5 декабря другой замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун уже анонсировал планы закупки 600-700 тыс. т кормового зерна за рубежом. Раньше закупать надо было, как только стали ясны виды на урожай: сейчас все уже подорожало, жесточайшие антимонопольные расследования бесполезны. Когда левая рука не знает, что собирается регулировать правая, результат всегда такой.

Еще один регуляторный подарок на 2019г. подготовил КГК, предложив ограничить размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками торговым сетям. По подсчетам МАРТ, опросившего самих поставщиков, ритейлеров и госструктуры, эта чудесная инициатива, вероятно, выльется в скачок торговых надбавок и, соответственно, рост цен порядка 14% на молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею, овощи-фрукты и т.п. Таким образом, благими намерениями министерств и ведомств очередной раз мостится дорога к пустому кошельку потребителя.

В связи со всем этим не только в СМИ, но и в потребительских массах живет идеологически превратное, зато стойкое убеждение, будто правительство сознательно разгоняет инфляцию. Склонные к экономической фразеологии граждане думают, что делается это ради стимуляции экспорта, склонные к политической конспирологии - что злые бояре таким образом собираются-де списать доброго царя в утиль. Конечно, все это фантомы фрустрированного массового сознания, но в конечном счете именно оно плодит инфляционные ожидания и общее социальное напряжение.

Справка «БелГазеты». По данным Нацбанка, в ноябре 2018г. ощущаемая годовая инфляция составила 12,9%, ожидаемая годовая инфляция - 12,6% при запланированных пороговых 5,5% (на 2019г. - 5%).

Основная проблема сегодняшних госуправленцев в том, что они работают не столько с людьми, сколько с макроэкономическими показателями. И показатели вроде уже года полтора идут на поправку. Но люди - как физлица (электорат), так и юрлица (бизнес) - улучшений не чувствуют или считают их слабыми, несущественными.

Зато ухудшения ощущаются ими ого-го как остро. Вследствие этого граждане не верят ни макроэкономическим показателям, ни рассказывающим про их улучшение должностным лицам.

Янка Грыль, «Белгазета»