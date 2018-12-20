Председатель антикоррупционной комиссии брал взятки пельменями и мороженым 18 20.12.2018, 16:34

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Озвучены факты коррупции среди городских властей Минска.

Разнообразные факты коррупции среди минских чиновников назвал председатель КГБ Валерий Вакульчик на совещании Лукашенко с активом Минска, информирует БелТА.

По его словам, руководство города создало хорошую среду для коррупции. Он упомянул задержание одного за другим руководителей главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого. Они, как заявил Вакульчик, выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы. В частности, со школьных столовых брали твердую ежемесячную таксу.

"Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали нязъеденыя остатки или просто меняли рецептуру. В преступную деятельность вовлекли десятки должностных лиц разного уровня", — рассказал он подробности.

Упомянул председатель КГБ и другие примеры коррупции. Например, одному из коммерсантов продали якобы невостребованные 64 квартиры. И вместо минчан, нуждающихся в жилье, недорогие квартиры на формально законных основаниях покупали приближенные работники управления капитального строительства Мингорисполкома и их знакомые. "Причем в большинстве случаев не для себя, а для последующей перепродажи с хорошей маржей", — добавил Вакульчик.

Действия некоторых из чиновников он назвал мелочностью и элементарной наглостью. "Те же руководители главного управления потребительского рынка регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не платя за них. И устраивали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий", — продолжил перечислять председатель КГБ.

Привел он и такой факт: один руководителей районной администрации столицы, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию, каждую неделю по четвергам бесплатно получал продуктовые наборы из определенного сетевого магазина. "Как будто живет в голодные времена дефицита. Обычные рыба, курица, масло, пельмени и даже мороженое — это набор еженедельного пайка чиновника", — возмутился Вакульчик. Причем заказы на товары поступали не только от самого чиновника, но и от его жены и от других родственников.

Он предостерег руководство "Минскводоканала" от коррупции в связи с проектом замены поквартирных счетчиков воды на новое оборудование дистанционного управления. Председатель КГБ подчеркнул, что новые приборы дорого стоят и не производятся в Беларуси. При этом они работают через интернет, который в Беларуси есть не везде.

"Цена вопроса замены счетчиков по Минску по самым скромным прикидкам составляет от 75 млн рублей до 250 млн рублей. И это без учета стоимости соответствующего программного обеспечения и последующей обработки данных. При этом экономический эффект не просчитан и, как признают специалисты, вообще не понятно, будет ли он. Но руководство водоканала полно решимости возложить на население, предприятия и бюджет в целом новые расходы, и это на фоне требований руководителя государства о жесткой экономии", — заявил Вакульчик. По его мнению, у столицы есть более насущные задачи.