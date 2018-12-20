Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата 11 20.12.2018, 16:43

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За переименование проголосовали 240 депутатов Верховной Рады.

Верховная Рада на заседании 20 декабря приняла в целом законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата, передает «Гордон».

За документ "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организаций" по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины" проголосовали 240 нардепов.

В тексте документа отмечается, что религиозная организация "обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также "с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией".

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Известно, что прибыло двое митрополитов УПЦ МП. В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил назначенного предстоятеля православной автокефальной церкви в Украине на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий будет носить титул митрополита Русской православной церкви в Украине.