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Защитник Куропат победил в суде «Минскоблдорстрой»

  • 20.12.2018, 16:55
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Фото: «Радыё Свабода»

Валерий Рябцев добился в суде отмены штрафа.

Центральный районный суд Минска удовлетворил жалобу защитника Куропат Валерия Рябцева на штраф, который ему выписал начальник «Минскоблдорстрой» Владимир Степанов, передает «Радыё Сваброда».

Активиста оштрафовали на 2 базовые величины за то, что он поставил кресты вдоль дороги возле Куропат.

Минский слесарь Валерий Рябцев не согласился со штрафом и обжаловал его в суде. Судья Виктория Шабуня 20 декабря приняла постановление в пользу активиста.

«Даже наш суд не захотел вносить раскол в общество по вопросу права граждан ставить кресты в Куропатах», - прокомментировал результат суда сам Валерий Рябцев.


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