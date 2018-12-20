Российский специалист возглавил жлобинский «Металлург» 20.12.2018, 17:07

Сергей Тертышный

Контракт с хоккейным клубом Сергей Тертышный заключил в начале декабря.

На внеочередном заседании наблюдательного совета жлобинского "Металлурга" принято решение о назначении Сергея Тертышного главным тренером команды, пишет «Прессбол».

Российский специалист заключил контракт с клубом в начале этого месяца и занимал пост тренера по оборонительной линии. Александр Гавриленок, ранее исполнявший обязанности главного тренера, останется в штабе в качестве помощника Тертышного.

После завершения игровой карьеры Сергей Тертышный начал тренерский путь с фарм-клуба "Трактора", и уже через год был приглашен в главную команду в качестве ассистента рулевого Андрея Назарова.

Семь последующих лет, шесть из которых — в новообразованной КХЛ, тренерский штаб "Трактора" не обходился без Тертышного.

После ухода Андрея Назарова Тертышный на протяжении четырех сезонов был ассистентом заслуженного тренера РФ Валерия Белоусова, с которым челябинский "Трактор" стал обладателем бронзовых и серебряных наград КХЛ в сезонах-2011/12 и -2012/13.