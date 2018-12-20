Что будет с ценами на квартиры в 2019 году? 8 20.12.2018, 17:24

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Эксперты подвели итоги уходящего года на рынке недвижимости и сделали прогноз на следующий.

Вторичный рынок: цены выросли на 10%

Уходящий год не обрадовал тех, кто надеялся, что квартиры подешевеют. Цены на жилье не только не упали, но и продолжили расти, пишет kp.by.

- Например, если в начале 2018 года квадратный метр в квартире стандартных потребительских качеств (панельный дом 80-х, 90-х или 2000-х годов со стандартной кухней 7 квадратов. - Ред.) стоил $1115, то в конце года - около $1160. То есть цена выросла на 45 долларов за квадратный метр, по данным нашего агентства, - говорит Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя Столица».

По словам почетного председателя совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николая Простолупова, квартиры на вторичном рынке в Минске в 2018 году подорожали примерно на 10%. Количество сделок, несмотря на возможность доступного кредитования, все равно оказалось меньше, чем годом раньше.

- В этом году после традиционного летнего затишья мы ожидали осенней активности, но этого не произошло, и в результате квартир в этом году было куплено меньше. Если в 2017 году в Минске было зарегистрировано примерно 16 300 сделок на рынке жилья, то в этом - около 15 500. Это примерно как в кризисном 2016 году.

- Какое жилье пользуется спросом у минчан?

- Конечно, большинство людей хочет жить в новых каркасных домах с хорошими планировками. Люди интересуются новостройками, но, изучив ситуацию на рынке, подсчитав, сколько нужно вложить в отделку, и увидев, что такое жилье им не по карману, идут на вторичный рынок. Наибольшим спросом пользуются дешевые квартиры. Хрущевки - так хрущевки, панельки - так панельки. Все решает вопрос цены. Хотя я не могу сказать, что цены на хрущевки низкие - сейчас однокомнатную квартиру меньше, чем за $40 тысяч, трудно найти.

Вместе с тем этот год показал, что люди стали активнее покупать квартиры у застройщиков на этапе строительства.

- Раньше на вторичном рынке было достаточно много новых квартир, которые застройщики не смогли продать во время строительства и выставляли на продажу уже после того, как дом вводился в эксплуатацию. Объем сделок с такими квартирами обычно составлял 10 - 15% от общего количества сделок по Минску. А в этом году стало заметно, что количество таких сделок уменьшилось примерно на 20% по сравнению с прошлым.

- Что будет с ценами на жилье в 2019 году?

- Судя по планам, которые были озвучены Министерством архитектуры и строительства, ситуация существенно не изменится. Объемы жилищного строительства будут по-прежнему сокращаться, что вызовет увеличение спроса и рост стоимости жилья. Если не произойдет радикальных изменений в экономике, то, скорее всего, к концу следующего года мы увидим подъем цен в пределах 10%.

Новостройки: стали популярны бизнес-малосемейки

Цены на новостройки в 2018 году тоже не снижались:

- Средняя цена квадратного метра однокомнатных квартир в типовых панельных домах эконом-класса на окраине Минска в конце 2018 года – около $1000 на стадии котлована, - говорит Вадим ТАЧКИН, директор консультационной компании «Вива Капитал Инвест». - Ближе к сдаче дома эта цифра увеличивается примерно на 20%. А еще в начале года эти стартовые цифры были примерно на $50 - 100 меньше. То есть жилье в наиболее доступных столичных новостройках на стадии строительства за год подорожало примерно на 10%.

По словам эксперта, в этом году на первичном рынке увеличилось количество маломерных квартир:

- Сейчас большой популярностью пользуется жильё с приставкой «евро» – двух-трехкомнатные квартиры площадью 40 - 60 метров, где вместо полноценной кухни в гостиной предусмотрена кухонная зона. Европейский принцип, когда число комнат в квартире принято считать по количеству спален, начал внедряться и у нас. Такие квартиры в большей степени интересуют молодых покупателей, которым кухня как отдельное помещение уже не требуется. Эти люди много работают и путешествуют, дома бывают в основном утром или вечером. Им, по большому счету, вместо кухни вполне достаточно кухонной зоны для приготовления напитков или разогрева полуфабрикатов. Новое поколение кухонным посиделкам предпочитает встречи с друзьями и родственниками в общественных местах.

Находят своих покупателей и самые маленькие, 25-метровые квартиры.

- Это так называемые бизнес-малосемейки, квартиры для одиноких и успешных. Люди фактически покупают себе место для сна. Это американо-европейский формат жилья, который востребован у аудитории, которая семейным ценностям предпочитает движение по карьерной лестнице.

По мнению эксперта, в связи с уменьшением площади строящихся квартир, новостройки начинают серьезно конкурировать с рынком вторичного жилья.

Еще один тренд на рынке новостроек: покупатель стал более требовательным, обращает внимание не только на характеристики квартиры, но и на то, что ее окружает: благоустройство двора, наличие вместительной парковки, внешний вид дома и мест общего пользования.

- Эти подходы к формированию жилой среды создали коммерческие компании, и теперь этим стандартам стараются соответствовать и государственные застройщики, - говорит Вадим Тачкин.

Также этот год можно назвать годом относительно доступных кредитов на приобретение жилой недвижимости. Несколько крупных банков предлагали наряду с кредитами под 13% - 16% годовых, приобретение жилья в лизинг на более демократичных условиях.

Рынок аренды: меньше чем за $200 однушку уже не найти

На рынке аренды жилья обвала цен тоже не случилось. Если обычно после осеннего студенческого бума квартиры дешевеют, то в 2018 году этого не произошло.

- В первой половине этого года однокомнатную квартиру в Минске можно было найти за $160 - 180, а теперь минимальная цена $200, - говорит начальник отдела аренды агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита ПОЧИЦКАЯ. - Это может быть квартира в новом доме на окраине Минска со свежим ремонтом либо ближе к центру, но в домах старого фонда. Если в квартире сделан хороший ремонт и есть вся необходимая бытовая техника, она может стоить $250 - 300 в месяц. Двухкомнатная квартира обойдется от $250, трешка - от $300 и выше. В ближайшее время вряд ли стоит ждать снижения цен.