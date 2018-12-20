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Видеофакт: Россия стягивает военную технику на север Крыма

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  • 20.12.2018, 17:34
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На севере оккупированного полуострова происходит передвижение российской военной техники.

Корреспондент Крым.Реалии сообщил, что в районе поселка Первомайское в Крыму накануне обнаружил колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска. Ее продвижение несколько приостанавливалось из-за аварии 18 декабря одного из грузовиков.

Также сообщается, что еще одна колонна российской военной техники двигалась со стороны Армянска к админгранице Крыма и Херсонской области и разместилась у железнодорожного полотна недалеко от завода «Крымский титан», в нескольких километрах от трассы Армянск-Херсон.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники следят за ситуацией.

«Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий», – сказал Слободян.

В Министерстве обороны Украины отказались комментировать ситуацию, предложив направить информационный запрос.

Президент Украины Петр Порошенко сообщал, что с конца августа Россия усилила свои группировки вдоль границ Украины. Он также отметил, что увеличение количества российской военной техники зафиксировано на территории Крыма и на оккупированных территориях Донбасса.

«Наземные группировки войск России вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и Крыму составляют 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов», – написал Порошенко.

В конце ноября 2018 года в Джанкое на боевое дежурство заступил четвертый дивизион российского зенитно-ракетного комплекса С-400.


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