Эксперты: 15-минутная ежедневная прогулка продлевает жизнь 3 20.12.2018, 17:51

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Топ-10 причин чаще ходить пешком.

Чтобы вести здоровый образ жизни, нужно прикладывать значительные усилия – правильно питаться, делать регулярные физические упражнения, воздерживаться от вредных привычек. И хоть результат того стоит, но это всё достаточно сложно, пишет joinfo.ua.

К счастью, есть и более простые варианты поддерживать свой организм в норме. Самые банальные регулярные пешие прогулки неплохо укрепляют здоровье и улучшают самочувствие. Конечно, каких-то невероятных результатов ожидать не стоит, но вы довольно быстро почувствуете себя лучше.

Основные причины, почему нужно заниматься пешими прогулками

Поднимет настроение. Особенно если выбирать для прогулок живописные парки. Это настолько эффективно, что даже проявления депрессии в некоторой степени помогает устранять.

Улучшает работу мозга. Сердце качает кровь активнее, поэтому и мозгу перепадает больше ресурсов, нежели обычно. Из-за этого увеличивается креативность и появляются оригинальные мысли и решения. Не просто так в древней Греции была философская школа перипатетиков, которые обсуждали всякие интересные темы именно во время прогулок.

Помогает бороться с аллергиями. Да, даже когда на дворе что-то активно цветёт, прогулки будут эффективнее бесплодных попыток забаррикадироваться дома. А всё из-за того, что усиленное кровообращение помогает более эффективному выделению слизи, а вместе с ней – и аллергенов.

Поможет сэкономить. Даже 15 минут в день – уже нормальная нагрузка на организм. А если уделять этому больше времени, то уже и в фитнес-клуб ходить не надо. Плюс для прогулок вовсе не нужно какое-то особое снаряжение и одежда.

Помогает продлить молодость. Активная работа мускулатуры и повышенный доступ крови к клеткам положительно влияет на работу систем, препятствующих развитию ранней старости. Морщины, может, и появятся, но это будет единственным проявлением возраста.

Нормализует сон. Регулярные прогулки, в том числе и перед сном, помогают нормализовать выработку нужных гормонов и делают засыпание более эффективным. Так что, такие люди куда меньше подвержены риску бессонницы.

Снижает стресс. Любая физическая нагрузка помогает снизить уровень адреналина и кортизона в крови. Организм получает возможность «выплеснуть» гормоны опасности, поэтому они прекращают своё вредоносное влияние на органы и системы. В идеале, нужно после каждой стрессовой ситуации хотя бы 15 минут на интенсивную прогулку тратить.

Обезболивает. Выяснилось, что регулярные прогулки помогают при хронической боли. Причём именно снижают болевые ощущения, а не просто отвлекают внимание.

Укрепит кости. Для нормального функционирования костей, им нужна нагрузка, за счёт которой и происходит правильное формирование костной ткани. Если же нагрузки нет – её прочность стремительно падает.

Повысит иммунитет. За счёт чего – поможет справляться с разнообразными инфекционными заболеваниями. Да и риск заработать рак тоже снизится.