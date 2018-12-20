Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
- 20.12.2018, 17:59
Демонстранты блокируют пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране.
Власти Франции заявили, что девятый человек 20 декабря погиб в результате протестов "желтых жилетов". Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на AP.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что жертва была участником протеста в юго-западном городе Аген.
Народный депутат Оливье Дамусин отметил, что протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов".
Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.
Протесты во Франции 17 ноября начали водители, несогласные с повышением налога на горючее.