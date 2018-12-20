Оказывала протекцию зятю: Подробности дела экс-председателя комитета экономики облисполкома 4 20.12.2018, 18:12

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Карницкая считалась одним из старожилов в администрации Гомельской области.

В Гомеле завершено расследование дела в отношении экс-руководителя комитета экономики облисполкома Эльвиры Карницкой, сообщили tut.by в Следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемая, являясь членом совета содействия по привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

Так, в 2013 году между облисполкомом и юрлицом был заключен инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов. К 2016 году инвестор так и не выполнил условия договора.

При содействии обвиняемой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь оборудования. Несмотря на то, что производство не было налажено, под влиянием обвиняемой была незаконно осуществлена приемка в эксплуатацию производственного объекта, а также принято решение о признании обязательств, возложенных на юридическое лицо по договору, выполненными в полном объеме.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье «Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда государственным и общественным интересам».

Карницкая считалась одним из старожилов в администрации Гомельской области. Однако в апреле с сайта облисполкома неожиданно исчезла ее фамилия. «Ушла на пенсию», — уверяли коллеги и просили не искать в этом никакого подтекста: «Ей 58 лет, и она хотела уйти еще в прошлом году, однако губернатор просил ее остаться».

Но 25 апреля появилась информация о причинах исчезновения чиновницы: в СК рассказали о расследовании коррупционного уголовного дела в отношении Карницкой.