Путину просто нечего больше сказать 4 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

20.12.2018, 18:19

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Антон Орехъ

Правитель РФ дал шоу, которое давно потеряло смысл.

Четверг — это, кстати, День Чекиста. Альма-матер Владимира Владимировича разменяла вторую сотню лет, и по-человечески, ему, наверное, хотелось, провести профессиональный праздник в кругу друзей и сослуживцев. А он четыре часа, почти до захода солнца, давал шоу, которое потеряло смысл – причем, потеряло не сегодня, и не год, и не два назад.

Четыре часа – это как фильм «Титаник». Но в блокбастере Путина вся любовная линия свелась к вопросу, когда он женится. Вопрос задал молодой парень, и я так понимаю, что нет ничего важнее для молодого журналиста, чем узнать, женится ли Путин и на ком он это сделает.

В остальном действие не могло похвастаться ни драматизмом сюжета, ни конфликтом главного героя с каким-нибудь злодеем – и даже айсберг так и не столкнулся с «Титаником». В последнее у меня ощущение, что если бы фильмы были минут на сорок покороче, то было бы еще туда-сюда, а так всё стало дико затянуто. Вот и если пресс-конференцию Путина укоротить часов максимум до полтора – то это пустословие хотя бы закончилось быстро.

Проблема в том, что Путину просто нечего больше нам сказать. Его счастье, что у людей короткая память, и они не понимают, что сейчас Путин говорил примерно то же, что говорил и пять и десять лет назад. Те же обещания, те же заклинания, те же враги, которые не дают нам житья.

От этих встреч уже не ждешь содержания – ждешь каких-то приколов. Дурацких вопросов, скабрезных ответов, пошлых шуток, смешных плакатов. Чтоб хотя бы поржать, если уж по сути ничего президент РФ сообщить не может. Но ведь и с шутками стало как-то кисло. Все перешучено, все остроты из ленинградской юности отпущены.

Однако проблема не только в Путине. Проблема в журналистах – и эта проблема еще серьезнее. Зрелище получается нудное и пошлое потому, что за четыре часа мы услышали всего несколько настоящих журналистских вопросов.

Четыре часа! За это время из него душу вытрясти можно! Это же, блин, раз в году! Острых тем полно! В стране черт знает что, по-хорошему говоря, происходит и кто как не журналисты еще могут спросить с президента, если никакой другой обратной связи с ним нет?

А вместо этого восторги провинциальных ребят, которые счастливы, что просто приехали в Москву и видят живого Путина. Или услужливые как официанты государственные редакции, у которых не осталось ничего, кроме восторга. Или всякая дребедень про здоровье и будущую жену.

Да не переживайте вы за его здоровье – Путин вас всех переживет! И женат он давно уже на России, как не помню кто очень верно о нем сказал. Пресса превратилась в инфузорию. И вот это прямое следствие бесконечного правления Владимира Владимировича. Такого же занудного, как и все эти его конференции.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»