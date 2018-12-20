Соцопрос: Тимошенко лидирует в рейтинге возможных кандидатов на пост президента Украины 4 20.12.2018, 18:56

Юлия Тимошенко

В некоторых регионах лидер «Батьківщини» опережает действующего президента Украины Петра Порошенко втрое.

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах, лидирует почти во всех регионах Украины, в ряде областей ее поддерживают более четверти избирателей. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, в Черниговской области проголосовать за Тимошенко готовы 26,8% граждан, которые уже определились с выбором, в Киевской области – 26,4%, в Полтавской – 25,3%, в Кировоградской – 24,1%, в Винницкой – 23,8%.

В некоторых регионах лидер "Батьківщини" опережает действующего президента Украины Петра Порошенко втрое (например, в Черниговской области). Глава государства в большинстве областей уступает второе место другим кандидатам. Так, в Луганской области он показывает шестой результат – (6,1%), в Николаевской и Харьковской областях – пятый (6,4% и 9% соответственно), в Запорожской области – четвертый (8,4%).

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов. Погрешность составляет не более 2,4%.

Очередные президентские выборы в Украине должны пройти в марте 2019 года.