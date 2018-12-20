Нет заводу АКБ! Брестчане целый год ведут борьбу и не намерены сдаваться 2 20.12.2018, 19:05

Архивное фото tut.by

Десятки тысяч брестчан будут протестовать до победы.

Почти год прошел с момента первого упоминания о строительстве аккумуляторного завода компанией «АйПауэр» под Брестом. Десятки тысяч человек оставили свои подписи под обращением к руководству страны с просьбой остановить строительство. Сотни из них вышли и продолжают выходить на еженедельные протесты против стройки, которые называются акциями по «кормлению голубей». Не обошлось и без противодействия властей и силовиков этим протестом - в виде штрафов и арестов за «несанкционированные участия в массовых мероприятиях». О том, как изменилась мнение брестчан относительно завода за последний год, рассказывает «Радыё Рацыя» руководитель некоммерческого учреждения «За свой город» Игорь Масловский, который проводил опрос по этому поводу:

- Фактически ни один человек не изменил свою точку зрения за это время. Люди высказывались открыто на видеокамеру и не скрывали, что они были и тогда против строительства и сейчас против. За это время власть не предоставила им какой-то информации и гарантий, что их жизни ничто не угрожает или в результате постепенного загрязнения территории свинцом и другими отходами или в случае какой-то катастрофы или аварии.

Татьяна Фесикова: - У нас нет данных, когда планируется открытие завода. Думаю, что сейчас вносятся какие-то коррективы в проект. Шансы всегда есть. И даже если этот завод начнет работать, мы все равно будем бороться, пока он не закроется. Поэтому у нас настроение категорично: НЕТ заводу!

Владимир Величкин: - Сначала противостояние развивалось более-менее мирно. После начались репрессии, эти репрессии усилились и внезапно какая-то тишина запала. Я думаю, она временная. Выставив себя на всеобщие насмешки со стороны общества с задержанием того же Лиса, сотрудники милиции и наши городские власти требуют времени, чтобы осмыслить свою тактику против противников строительства завода и видимо они разрабатывают сейчас другие методы воздействия на активистов.

В конце года состоялись встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с инициативной группой противников строительства аккумуляторного завода. Также группа была номинирована на престижную премию от белорусских правозащитников, а первый заместитель министра Худыка - Ия Малкина, по мнению протестующих, сменила тон в телефонных разговорах с противниками строительства.