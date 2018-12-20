Мастер-класс вербовочной беседы Евгений Ихлов, kasparov.ru

20.12.2018, 19:13

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Евгений Ихлов

Фото: Kasparov.ru

Старался Путин явно только на внутреннюю аудиторию.

Путин - молодец, показывает мастер-класс вербовочной беседы.

Причем явно старается только на внутреннюю аудиторию, потому что во всем цивилизованном мире тезис о "политизированной русофобии, призванной сдержать развитие конкурента", вызовет даже не хохот, но сочувственные улыбки (вот, "мне просто интересно" [мем], в какой сфере Эрэфия могла бы составить конкуренцию Великой Британии настолько, чтобы была "сфабрикована провокация со Скрипалями").

Зато тезис о том, что обретение приоритета над США в сфере ПРО укрепляет стратегический паритет, достоин его же недавнего замечания о том, как Горбачев односторонне разоружил СССР.

Я уверен, что в Пентагоне и в американских аэрокосмических корпорациях это заявление Путина о приоритете в области ПРО примут как огромный рождественский подарок.

"Где-то мы недорабатываем, товарищи! Видимо, проблема в остаточном финансировании этой важнейшей сферы... А это, товарищи, я считаю, в корне неправильный подход..." (это я спародировал Дорогого-Леонида-Ильича)...

Но вот о Кудрине ответ - это в золотой фонд моих воспоминаний. До этого публично сказать о "кривой роже" своего министра мог только Трамп.

Но истинный шедевр - реплика главе Счетной палате "считать механически нельзя" (о темпах роста экономики).

Действительно, механически, на бездушных лязгающих госплановских арифмометрах, тем более, на китайских компьютерах с южнокорейскими программами, с общим аршином - и в нашу жизнь - с ее особой статью и духовностью... Потому что еще великий поэт сказал, что в российскую экономику можно только верить. По крайней мере, если не так в лоб сказал (николаевская цензура!), то прозрачно намекнул.

Евгений Ихлов, kasparov.ru