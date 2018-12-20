Станислав Драгун открывает свою футбольную школу 20.12.2018, 19:15

Станислав Драгун

Школа полузащитника БАТЭ и сборной Беларуси называется «Драгун».

Частные футбольные школы в Беларуси уже давно перестали быть редкостью и чем-то необычным. Чтобы пересчитать их по всей стране, не хватит пальцев двух рук. Правда, далеко не все проекты живут долго, пишет «Трибуна».

Однако неудачные примеры не отваживают других от желания открыть свое образовательное учреждение. Не обошёл эту идею стороной и Станислав Драгун. В четверг стало известно, что полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси начинает набор в свою школу, которая получила название...«Драгун» (на лого школы изображен всадник-драгун). Сам футболист отказался от оперативных комментариев по данному поводу, поэтому мы обратились за информацией к одному из координаторов проекта.

– Когда состоится открытие школы?

– На данный момент проект находится на финальной стадии разработки. Первое занятие состоится 8 января. Не исключено, что на нём поприсутствует и сам Драгун, который сейчас находится в отпуске. Конечно, в тренировочным процессе он будет участвовать, но эпизодически.

– Кто из тренеров будет участвовать в проекте?

– В группах по десять детей от 4 до 12 лет будут работать два специалиста – Сергей Павлюкович и Анатолий Шендор. Первый хорошо известен в футбольных кругах Беларуси. Последним место работы Павлюковича была ФШМ. Впрочем, оттуда пришёл и Шендор.

– Где будут проходить тренировки «Драгуна»?

– На базе школы №3 в деревне Лесковка, расположенной недалеко от Боровлян, где, собственно, и живет Драгун. Зимой тренировки планируют проводить в спортивном зале. Рядом с учебным заведением недавно постелили искусственное поле, которое станет основным местом занятий в тёплое время года.

– Сколько будут стоить занятия в школе?

– Месяц тренировок родителям обойдётся в 75 рублей. Однако не исключены скидки для владельцев абонементов. К слову, первое занятие в школе будет бесплатным.

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Станислав Драгун стал вторым в голосовании за лучшего футболиста Беларуси-2018. Полузащитник с пятью голами в активе является одним из лучших бомбардиров группового турнира Лиги наций.

Экс-футболист минского «Динамо», «Торпедо», «Амкара» и «Томи» Сергей Павлюкович начал тренерскую карьеру в 2010 году. С тех пор специалист на разных должностях работал в столичных «Динамо», «Звезде-БГУ», «Крумкачах», «Торпедо» и ФШМ.

Анатолий Шендор в детском футболе известен как экс-тренер СДЮШОР «Трактор» и ФШМ.