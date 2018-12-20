Идеологи вновь требуют от частных организаций подписку на лукашенковские СМИ 4 20.12.2018, 19:40

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Идеологи говорят, что в этом «нет ничего криминального».

Один из читателей прислал в редакцию nn.by протокол декабрьского совещания у председателя Березовского райисполкома Леонида Мартынюка.

Среди других вопросов там рассматривалось обеспечение подписки на государственные издания: «СБ. Беларусь сегодня», «Республика», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя Юности», «7 дней», «Заря», «Маяк», «Звезда».

В протоколе указан пункт №163 — «обеспечить восстановление тиражей» этих газет. Он содержит имена ответственных, которые должны проконтролировать этот процесс до 28 декабря 2018 года. Следующий пункт призывает провести активную подписную кампанию на 2019 год.

Источник рассказал, что письма присылают по электронной почте даже в частные организации, требуя дать отчет о процессе подписки до 22 декабря 2018 года. И людям приходится выписывать газеты, поскольку «чиновники имеют влияние на все виды бизнеса».

«Наша Ніва» позвонила в отдел идеологии Березовского райисполкома, чтобы спросить, как у них обстоят дела с подпиской.

«Эти письма — информационные. Мы работаем вместе с почтой. Отчеты просим дать, чтобы почта знала, как ей работать на следующий год. Почта же не имеет права сама спрашивать организаций о таком, а нам интересно, как и почему ежегодно идет снижение тиражей на 2-3%. Мы должны знать причины, почему это происходит: через экономическую ситуацию или общественно-политическую. На каждом предприятии есть заместитель по идеологической работе, и ему нужно использовать СМИ в том числе для своей работы. Мы отслеживаем, как предприятия используют любую прессу для информирования трудового коллектива», — рассказал начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Александр Крагель.

- Люди переживают, что если они «не сделают» доведенные тиражи, это может им нехорошо отозваться.

- Что-то я не помню, чтобы наказывали, когда они что-то не выписывали. Любой может отказаться от подписки — нам только нужно объяснить причины: экономическая ситуация, сокращение коллектива, структурных подразделений и так далее. Нам нужно знать ситуацию. Никаких последствий не будет. Нигде же в письмах не написано, что будет наказание. Мы понимаем, что население получает информацию и из интернета, и из других источников. Никаких угроз нету, это рабочая ситуация.

- А сами вы что-нибудь выписываете?

- Конечно! «Маяк» (районная газета — Ред.) Выписываю. «Советскую Белоруссию».

- И как вам, нравится?

- Я не хочу комментировать. Мне, может, нравится, а кому-то не нравится. В вашей же газеты также был подписной индекс…

- «Наша Нива» не доводила организациям никакие планы по подписке.

- Возможно, вы плохо работали с почтой и не были заинтересованы в том, чтобы расширять ваш тираж. Нет ничего криминального в том, что мы вместе с почтой контролируем ситуацию в рамках информационной политики.