Белорусский Национальный Конгресс намерен победить на президентских выборах 11 20.12.2018, 19:51

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Своего кандидата БНК объявит в январе 2019 года.

У белорусов достаточно сил, смелости и решимости, чтобы заставить власть услышать народ и выполнить его волю, как это произошло весной 2017 года.

Белорусский Национальный Конгресс примет участие в выборах президента. Заявление Рады БНК опубликовано на странице в Facebook.

Приводим текст документа:

«Наступает определяющее время для Беларуси. Режим Лукашенко довел страну до экономического коллапса. Диктатор не может рассчитаться с долгами, которые он насобирал в течение своего правления. Вместо экономических реформ он лихорадочно ищет деньги, чтобы не допустить социальных взрывов и бунтов. Беларусь оказалась на грани окончательной потери независимости.

Абсолютное большинство жителей страны ненавидит диктатора и хочет перемен. Смена власти в ближайшее время - единственная возможность сохранить и защитить независимость Беларуси и вернуть страну на цивилизованный путь развития.

Белорусский Национальный Конгресс примет участие в политической кампании по выборам президента Республики Беларусь, которая уже фактически началась. В начале 2019 года Рада БНК объявит имя кандидата (кандидатов) в президенты Беларуси от Белорусского Национального Конгресса. Мы понимаем, что выборы в нашей стране превращены в фарс и идем на них, чтобы воспользоваться политической активизацией общества.

У белорусов достаточно сил, смелости и решимости, чтобы заставить власть услышать народ и выполнить его волю, как это произошло весной 2017 года. Вместе мы сможем победить диктатуру.

Жыве Беларусь!»