Путин - отдельно, россияне - отдельно 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

20.12.2018, 20:06

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Люди живут сейчас хуже, чем пять лет назад, а Путин доволен.

Поразительно, но Путин доволен экономикой и правительством. Даже гордится ими. Оправдывает экономический провал последнего 10-летия (темпы роста менее 1%). Чем? Мировым экономическим кризисом, который закончился почти 10 лет назад.

А вот простые россияне должны ли быть довольны?

Президент говорит о росте реальных доходов населения на 0,5%. Последние данные Росстата за 11 мес.: 0,4%, если не учитывать единовременную выплату пенсионером в январе 2017. А если учитывать — то уже за 11 мес. 2018 россияне имеют "дыру в кармане" в 0,1%. А скачок инфляции в декабре означает, что эта дыра к концу года только увеличится. Нет, г-н президент, никаких "незначительных, но положительных" трендов тут нет. Тут явно отрицательные тренды.

А президент доволен.

Говорит, адаптировалась экономика к санкциям. Впервые за XXI век реальные доходы людей начали падать в 2014 году. Во время кризиса 2009 года они не падали! А теперь падают 4, уже 5 лет подряд. Люди живут сейчас на 10% хуже, чем 5 лет назад. Хуже, а не лучше. Это называется адаптация экономики? Не перепутал ли президент адаптацию олиграхов с адаптацией экономики? По прогнозу правительства выход реальных доходов на докризисный уровень произойдет в 2023, а с учетом провала этого года — в 2024. 11 лет жизни людей потеряно.

А президент доволен.

Цифры по ВВП и промышленности, а уж тем более инвестиций от Росстата давно не вызывают никакого доверия. Росстат в 2016 пересмотрел классификацию отраслей и полностью разорвал динамические ряды. Уровни 2017 года нельзя сравнивать с уровнями 2016. Фактически создана новая точка отсчета. И если она занижена — то темпы роста будут большими, даже если в реальности их нет вообще.

Президент доволен, радостно рассказывает о высоких цифрах роста.

А данные по сельскому хозяйству? Почему Путин ничего не сказал о нем? Ведь раньше он им тоже был доволен. А теперь молчит...

Оказалось там приписок только за 2017 год на полтриллиона рублей (валовой продукции сельского хозяйства) — это признал сам Росстат. 10 млн тонн продуктов — это фикция. Рост сельского хозяйства за последние 3 года — фикция. Кто-то понес наказание за искажение статистики? Риторический вопрос...

Увы, статистики у нас больше нет. Росстат рисует, что прикажут, а не то, что есть в реальности. Отсюда у нас и темпы роста, о которых говорит Путин. Выдуманные. А что в реальности — не знает никто, даже сам Росстат, давно запутавшийся в своих данных, все время их пересматривающий и разорвавший все связи "с прошлым".

Какой там "нам нужен прорыв" и "без этого у страны нет будущего"... Хотите прорыв — ок, Росстат вам его нарисует.

Президент будет доволен.

Но к жизни обычного россиянина это не имеет никакого отношения. И довольным быть ему совершенно нечем.

*

Почти четыре часа разговора с прессой, а самое интересное, если верить роботу Яндекса, вопрос про женитьбу. "Путин ответил на вопрос о свадьбе". "Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться".

Возможно, пора менять формат встречи. В качестве ведущего приглашать Андрея Малахова и обсуждать то, что больше всего запоминается - личное: здоровье, дети, потенциальные жены, самые яркие эмоции года.

Про экономику - скучно и настолько недостоверно, что Путин по ходу пресс-конференции вынужден был объяснять, как следует трактовать радужную цифирь, с которой он начал свою пресс-конференцию. Потому что в наши славные экономические достижения не верит даже верноподданническая "Комсомолка".

С внешней политикой - много лет одно и то же: все те же враги, те же друзья и решимость крепить нашу оборону.

Про внутреннюю все сказано двумя фразами - работа кабинета Медведева в целом устраивает, среди чиновников много честных и дельных людей.

Робот прав: про свадьбу куда интереснее.

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