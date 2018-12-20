Лукашенко: У Шорца были слишком близкие отношения с некоторыми торговцами 17 20.12.2018, 20:17

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Андрей Шорец

Фото: ctv.by

Диктатор озвучил одну из причин отставки главы Мингорисполкома.

20 декабря на совещании с "активом Минска" Александр Лукашенко озвучил одну из причин отставки главы Мингорисполкома Андрея Шорца. Он работал на этой должности четыре года, а до того был министром жилищно-коммунального хозяйства. Лукашенко отправил Шорца в отставку 24 ноября, на его должность назначил Анатолия Сивака, министра транспорта и коммуникаций, передает euroradio.fm.

На совещании диктатор обратил внимание Сивака на торговлю в столице: "Надо обратить серьезное внимание на" сетевых монстров", которые у вас цветут и пахнут. Я знаю, почему. У вашего бывшего мэра слишком близкие были отношения с некоторыми торговцами. Я это тоже очень хорошо знаю. Это одна из причин, почему он сегодня уже не работает".

В отчете с совещания пресс-служба главы государства не давала упоминание об Андрее Шорце, но эти слова прозвучали в репортаже на телеканале "Беларусь 1".