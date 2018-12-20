Зидану предложили пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 20.12.2018, 20:32

Зинедин Зидан

Фото: Raddad Jebarah/NurPhoto/Getty Images

Экс-тренер мадридского «Реала» получил предложение возглавить английский клуб.

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", передает pressball.by.

Как сообщает AS, Зидан пока не дал "красным дьяволам" согласия стать новым главным тренером команды. Специалист хотел бы поработать в сборной Франции или туринском "Ювентусе", но понимает, что в ближайшее время это вряд ли возможно.

Напомним, ранее на этой неделе руководство "Манчестер Юнайтед" уволило Жозе Моуринью с поста наставника команды. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Уле-Гуннар Сульшер.

"МЮ" занимает шестое место в чемпионате Англии.