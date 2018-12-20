Армения настаивает на назначении своего представителя председателем ОДКБ 20.12.2018, 20:54

МИД Армении заявил, что визит Станислава Зася в Армению не планируется.

Армения не определилась относительно назначения представителя Беларуси Станислава Зася генсеком ОДКБ, так как вопрос еще не получил окончательного решения. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает информационное агентство АРКА.

Накануне государственный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась в ходе визита в центральноазиатские страны получил от Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана поддержку своей кандидатуры на должность генерального секретаря ОДКБ.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ, настаивает на назначении своего представителя, поскольку Юрий Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет (срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году).

В МИД Армении заявили, что обсуждения вопроса назначения нового генерального секретаря организации продолжаются.

«На данный момент визит Зася в Армению не планируется», — отметила Анна Нагдалян.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года. Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

С 8 ноября главы стран — участниц организации не могут согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге правитель Беларуси заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси. В Ереване заявили, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен. Такую же позицию озвучили и в Кремле.