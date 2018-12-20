Андрей Санников: Дискуссия о базе РФ – это «красная селедка» для отвлечения внимания 8 20.12.2018, 21:05

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Фото: Andrei Sannikov / Facebook

Нужна согласованная международная политика в отношении Беларуси.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко полностью зависит от Кремля, поэтому беспрепятственно предоставляет российскому президенту Владимиру Путину возможность проводить военные учения на белорусской территории, заявил в комментарии изданию «Гордон» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Лукашенко заявляет, что Беларусь дружественное Украине государство, но уже столько шишек мы все набили, что пора больше не верить словам таких лживых людей, как Путин и Лукашенко. В Беларуси диктаторский режим, который давно полностью обанкротился и существует только благодаря поддержке Кремля. Лукашенко готов торговать независимостью Беларуси, чтобы сохранить свой режим. Это основная логика его действий. Меня всегда поражает удивление украинцев позиции Беларуси. Режим Лукашенко – ближайший союзник Кремля. Все последние действия (а не слова или заявления) показывают, что Лукашенко предоставляет России территорию Беларуси для военной подготовки, в том числе против Украины. И маневры «Запад-2017» это подтвердили», – отметил собеседник.

Он считает, что европейские политики «заигрыванием» с Лукашенко помогают ему оставаться у власти.

«Важно, чтобы появилась согласованная международная политика в отношении Беларуси. Например, в НАТО считают территорию РБ при режиме Лукашенко полностью включенной в военные планы России. А вот европейские политики почему-то пытаются заигрывать с Лукашенко, как с главой независимого государства, и тем самым продлевают жизнь его режиму. Дискуссия о появлении военной базы РФ на территории Беларуси – это такая «красная селедка» для отвлечения внимания. На самом деле вся территория Беларуси уже давно является военной базой для Кремля. Лукашенко не скрывает – российские военные делают в стране, что хотят. И нет никакого сомнения, что они имеют право распоряжаться этой стратегической территорией в своих целях», – сказал Андрей Санников.

По его мнению, при определенных условиях боевые действия могут перекинуться и на территорию Беларуси.

«Не Лукашенко решает, включаться ли в военную игру России. В Украине воюют и добровольцы из Беларуси. Думаю, в Кремле понимают – если активно задействовать Беларусь, война против России может перекинуться и на белорусскую территорию. То есть не режим Лукашенко останавливает Путина (белорусский диктатор не является ни гарантом, ни защитником независимости), а именно демократические силы Беларуси, которые не принимают позицию России и Лукашенко по Украине. Именно это пока является сдерживающим фактором для России. Но мы видим поведение агрессора, а значит, можем ожидать от него любых безумных действий», – заявил собеседник.

По его словам, Киеву не стоит рассчитывать на реальную поддержку от властей Беларуси.

«Никакой поддержки Украины со стороны официального Минска в реальности нет и не будет. Только бизнес-партнерство, пока работают грязные схемы, созданные с помощью Лукашенко, и в которых заинтересованы украинские власти. А в политическом плане – общего языка нет. Тем более сейчас, когда Лукашенко выпрашивает очередную подачку у Кремля в связи с так называемым налоговым маневром по нефти, не стоит ждать поддержки. Ждите лживых заявлений о прекращении войны, мире и готовности помочь. Но помните, что все это ложь. Лукашенко сделает так, как захочет Кремль», – резюмировал Санников.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об одобрении военной доктрины «cоюзного государства» России и Беларуси. Ее текст не приводится.

В феврале агентство ТАСС сообщало, что проект военной доктрины прошел предварительное согласование в Беларуси.