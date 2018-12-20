Лукашенко заявил, что «телками» назвал женщин 28 20.12.2018, 21:17

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Диктатору пришлось извиняться за свои слова.

Лукашенко сегодня на встрече с активом Минска прокомментировал обсуждение одной из фраз после прошедшего недавно совещания в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта, сообщает БелТА.

«Как будто я про каких-то «телок» (говорил. - прим.), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», — заметил Лукашенко.

Он пояснил, что говорил о мышлении некоторых современных спортсменов. «У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки». Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову, — сказал диктатор. — Это мышление наших спортсменов. Так работайте — идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами».