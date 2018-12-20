Российский рубль обвалился после пресс-конференции Путина 6 20.12.2018, 21:20

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ФОТО: REUTERS

Рубль свалился до 3-месячного минимума к доллару и евро.

Рубль резко подешевел во второй половине торгов в четверг на фоне растущих геополитических рисков, падения цен на нефть и дефицита валюты, утекающей из России на погашение внешних долгов, передает finanz.ru.

Став «белой вороной» среди ключевых мировых валют, дешевеющих к доллару на итогах заседания ФРС, рубль свалился до 3-месячного минимума к доллару и евро.

Курс «американца» подскочил на 1,02 рубля - до отметки 68,48, рекордной с 17 сентября.

Евро подорожал на 1,37 рубля - до 78,1150 рубля, оформив максимум с 21 сентября.

Крупные покупатели валюты появились на бирже около 18.00 мск и менее чем за час собрали две трети заявок на продажу долларов, вызвав их локальный дефицит: к началу вечерней сессии биржей было зарегистрировано более 2 тысяч ордеров на покупку американской валюты и лишь около 300 - на продажу.

Валюта нужна банкам и компаниям, которым в декабре предстоит пройти очередной пик погашений внешнего долга: вернуть нужно 5,4 млрд долларов, напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Экспортеры, тем временем, придерживают валютную выручку, вероятно, рассчитывая на более высокие курсы, говорит стратег Cбербанк CIB Юрий Попов.

Этот расчет может оправдаться: цены на нефть падали ниже 55 долларов за баррель Brent впервые с сентября 2017 года, а геополитические риски продолжают нарастать.

Из-за геополитики особое внимание рынка привлекла ежегодная пресс-конференции Владимира Путина, говорит Попов. Но облегчения от президента инвесторы не дождались.

Россия, по словам Путина, продолжит размещать оружие в Крыму, вопреки резолюции ООН, осуждающей милитаризацию полуострова, а также не намерена останавливать уголовное преследование украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в конце ноября.

Хотя Минфин США объявил о снятии санкций с «Русала», есть риск, что это решение заблокирует конгресс; кроме того, сохраняется угроза нового раунда санкций, напоминает директор по операциям на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.

На все это накладывается «общее бегство инвесторов от риска», отмечает аналитик Forex Club Иван Марчена: накануне ФРС США в четвертый раз за год повысила процентную ставку, спровоцировав обвал рисковых активов по всему миру.

«Рубль и нефть колеблются вблизи опасных уровней», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова: если отметка 55 за баррель Brent не устоит, движение вниз может ускориться и опустить котировки до 50.

Курс может достичь примерно 69 рублей, нельзя исключать и 70, пессимистичен член правления ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин: «Скорее всего, кульминация валютной напряженности придется на конец декабря. Или, что будет особенно нервно - на январские праздники».