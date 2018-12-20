Савилов: C игроками, которые есть в минском «Динамо», невозможно добиться попадания в плей-офф 1 20.12.2018, 21:33

Фото: pressball.by

Глава ФХБ прокомментировал состояние дел в минском «Динамо».

Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал, почему минское "Динамо" возглавил Андрей Сидоренко, передает pressball.by.

"Участвовал в рекомендации его кандидатуры. У нас была задача С теми хоккеистами, которые есть в минском "Динамо", очень сложно добиться того результата, который страна хочет, то есть попадания в плей-офф. Практически невозможно. Но хотелось остановить падение команды. Результат не вселяет оптимизма, но хочется верить, что идет какая-то ломка в подходе, дисциплине, отношению к делу.

Понимаю, что хоккеистов в ближайшие 3-4 года не будет столько, сколько было 20 лет назад. Нужно повысить до какого-то невероятного числа коэффициент дисциплины, ответственности, работоспособности, отдачи у тех игроков, что у нас есть. Только за счет этого мы можем не пропускать так много и ждать ошибок соперника, на воле, на желании, на зубах заносить шайбу в ворота", — отметил Савилов в эфире "Беларусь 5".