«Золотая» земля: топ-10 самых дорогих участков в Минском районе 1 20.12.2018, 21:56

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Самый дорогой земельный участок продали в агрогородке Сеница.

В 2018 году самым дорогим участком в Минском районе, проданным с аукциона, оказался земельный надел в 15 соток в агрогородке Сеница. Как сообщает realt.by, он ушел с молотка за 135 046 рублей, или за 63 644 доллара США в эквиваленте.

Минский областной центр инвестиций и приватизации в этом году провел 24 аукциона, на которых продано 219 участков на общую сумму 8 623 284 рубля. В рейтинге самых дорогих участков — земля в населенных пунктах Боровлянского и Колодищанского сельсоветов.

По сравнению с прошлым годом количество проданных с аукционов участков сократилось — в 2017 году было продано 408 участков на общую сумму 14 448 749 рублей.