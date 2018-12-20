Около 15 захваченных РФ украинских моряков заявили, что они военнопленные 1 20.12.2018, 22:06

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Об этом сообщил адвокат украинцев Сергей Бадамшин.

Около 15 из 24 захваченных РФ украинских моряков признали себя военнопленными. Об этом 20 декабря "Громадському" сообщил адвокат украинцев Сергей Бадамшин.

"Порядка 15 человек из военнопленных заявили о том, что они являются военнопленными, и потребовали дальнейшего отношения к себе в соответствии с Женевской конвенцией. Если РФ соизволит обращается с ними, как с военнопленными, она должна освободить украинских моряков и вернуть их на родину", – сказал он.

Адвокат добавил, что трое раненых моряков идут на поправку, со временем их планируют перевести в СИЗО "Лефортово".

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что задержанные РФ украинские моряки имеют статус военнопленных, он предполагает особую модель освобождения.