Минское «Динамо» одолело «Слован» 20.12.2018, 22:30

Минчане одержали вторую волевую победу подряд.

В очередном матче регулярного первенства КХЛ минское "Динамо" на домашней площадке переиграло "Слован" (2:1). Две шайбы "зубры" забросили в заключительном периоде, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — СЛОВАН — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Хенкель, С.Костицын — Терещенко — А.Костицын; Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (к) — Ковыршин — Когалев; Китаров — Волков — Дроздов; Готовец, Литвинов.

СЛОВАН: Штепанек; Серсен (к) — Желина, Червены — Таффе — Ржепик; Клок — Грман, Еглич — Сукель — Бэйли; Месарош — Яношик, Слобода — Грнка — Лампер; Рау — Чипчура — Баранов; Шварни.

ШАЙБЫ: 0:1 — Рау (Таффе, Ржепик, 7.53 — бол.). 1:1 — Лисовец (Блум, Ковыршин, 46.10). 2:1 — Пулккинен (Хауден, Уиркош, 52.34).