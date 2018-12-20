Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю

Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю3
- 20.12.2018, 22:40
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель.
В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость барреля североморской Brent снизилась на 5%. На минимуме баррель стоил $54,29, что более чем на $2 ниже уровня открытия.
Таким образом, повторилась ситуация 18 декабря, когда нефтяные котировки также снизились более чем на 5%.
На следующий день на рынке произошла небольшая коррекция, однако это не позволило переломить сложившуюся тенденцию.