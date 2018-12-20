Путин наврал с три короба 4 Андрей Смирнов, «Новое время»

20.12.2018, 22:55

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Президент РФ немало времени и слов посвятил Украине.

Сегодня хозяин Кремля Владимир Путин давал свою ежегодную «большую пресс-конференцию». И, по традиции, немало времени и слов посвятил Украине.

В частности, президент РФ заявил, что проход украинских судов через Керченский пролив возможен только при условии лоцманского сопровождения со стороны России.

«Что касается украинских военных судов – нужно быть в контакте с пограничниками нашими, и в условиях военного положения с трудом представляю, как военные суда будут шастать туда-сюда», - заявил он.

А потом рассказал, что Россия не препятствует проходу судов, в том числе военных, в Керченском проливе. Однако из-за того, что пролив достаточно мелкий, «глубиной где-то 13 метров», то там всегда, мол, осуществлялась лоцманская проводка.

Это так он объяснил захват трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей в плен 25 ноября в Керченском проливе.

Черти дернули Путина высказаться и на еще одну русскотрепещущую тему – появление поместной Православной церкви Украины. Русский «полубог» назвал ее «объединенной раскольнической церковью Стамбульского прихода».

По словам Путина, то, что сейчас происходит в православии – это «уму непостижимо».

«Не нравится Московского прихода – будет Стамбульского прихода... Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза… Посмотрите, какая зависимость наступает от турецкого патриархата. Я думаю, это главный побудительный мотив [Вселенского патриарха] Варфоломея – подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом», - сказал он.

Президент России считает, что УПЦ Московского патриархата была «полностью независимой».

Там еще один московский папик сегодня высказался по украинской церкви: глава РПЦ Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины. По его словам, в Киеве «состоялось незаконное сборище раскольников».

Андрей Смирнов, «Новое время»