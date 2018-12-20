Леонид Фридкин: Ослабление российского рубля потянет за собой белорусский 20.12.2018, 23:28

1,096

Леонид Фридкин

События на российском рынке могут ослабить белорусский рубль и подтолкнуть рост цен.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Нацбанка Павел Каллаур.

Мировые цены на нефть падают и ослабляют российский рубль, который рискует потянуть за собой и белорусский.

«Это может стать существенным девальвационным фактором, а налоговый маневр России может существенно ухудшить валютное обеспечение белорусского рубля и сокращение золотовалютных резервов, что также станет девальвационным фактором», - комментирует «Белсату» экономист Леонид Фридкин.

«Это результат нашей экономической модели, неуклюжая, плохо стимулируется и слишком привязана к старым стереотипам», - говорит Леонид Фридкин.