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Леонид Фридкин: Ослабление российского рубля потянет за собой белорусский

  • 20.12.2018, 23:28
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Леонид Фридкин

События на российском рынке могут ослабить белорусский рубль и подтолкнуть рост цен.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Нацбанка Павел Каллаур.

Мировые цены на нефть падают и ослабляют российский рубль, который рискует потянуть за собой и белорусский.

«Это может стать существенным девальвационным фактором, а налоговый маневр России может существенно ухудшить валютное обеспечение белорусского рубля и сокращение золотовалютных резервов, что также станет девальвационным фактором», - комментирует «Белсату» экономист Леонид Фридкин.

«Это результат нашей экономической модели, неуклюжая, плохо стимулируется и слишком привязана к старым стереотипам», - говорит Леонид Фридкин.


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