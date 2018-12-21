Глава Пентагона Джеймс Мэтисс подал в отставку 21.12.2018, 8:03

Джеймс Мэттис

Министр обороны США покинет свой пост в конце февраля.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэтисса к Трампу, обнародованном в четверг, 20 декабря, сообщает dw.com.

По словам Мэтисса, правильным для него будет покинуть свой пост. "Я верю, что мы должны быть решительными и четкими в отношениях с теми странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим", - отмечает Мэтисс, в своем письме указывая на Китай и Россию.

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

В тот же день Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Мэтисс покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван. Между тем, решение Трампа о выводе американских войск из Сирии вызвало критику со стороны ряда членов Сената США. Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в обращении сенаторов, направленном в администрацию президента.

Ранее, 14 октября, в эфире телеканала CBS Трамп уже упоминал возможную отставку Джеймса Мэтисса. The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом. The New York Times в свою очередь сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, в декабре Трамп объявил о том, что свои посты покинут глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр внутренних дел США Райан Зинке. В ноябре глава Белого дома уволил генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса.