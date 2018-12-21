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«Матери-328»: Обманули нас власти!

  • 21.12.2018, 8:11
ФОТО: РОМАН ПРОТАСЕВИЧ / ЕВРОРАДИО

Активистки рассказали о пикетировании Дома правительства.

Матери осужденных по статье 328 вышли к Дому правительства в Минске и пришли в «палату представителей». Они возмущены тем, что изменения в Уголовный кодекс, касающиеся незаконного оборота наркотиков, депутаты так и не рассмотрели, сообщает «Белсат».

«Очень хочется сегодня, чтобы изменился регламент, чтобы они продлили сессию хотя бы на несколько дней и выполнили свои обязанности. То, что «депутаты» говорят - это ложь», - заявила Татьяна Каневская из движения «Матери-328».

Продолжение – смотрите в видео.


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