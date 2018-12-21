В Беларуси меняют правила провоза багажа в поездах 3 21.12.2018, 8:24

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За что теперь пассажирам придется доплачивать?

В Беларуси меняют правила провоза в поездах домашних животных и велосипедов. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ от 12 декабря № 86.

Сайт tut.by посмотрел, за что теперь пассажирам не придется доплачивать.

МАРТ отменяет взимание оплаты за перевозку мелких домашних животных и птиц в вагонах с ненумерованными местами на городских и региональных линиях, в том числе на региональных линиях экономкласса. Ранее взималась плата за каждое место в размере 50% стоимости билета до пункта назначения пассажира.

Также отменяется плата за перевозку мелких домашних животных и птиц в вагонах с нумерованными местами на региональных линиях бизнес-класса или межрегиональных линиях. Раньше нужно было заплатить за каждое место как за 20 килограммов багажа.

Также внесли некоторые изменения в перевозке собак. По-прежнему нужно будет оплачивать провоз собак крупных пород в отдельном купе на региональных линиях бизнес-класса или межрегиональных линиях. Оплату берут исходя из стоимости билетов всех мест купе. Но теперь не нужно будет вносить дополнительно плату за каждую собаку как за 20 килограммов массы багажа.

МАРТ также отменил плату за перевозку велосипеда в неразобранном и неупакованном виде в вагонах с ненумерованными местами. До изменений нужно было заплатить как за полный билет до пункта назначения пассажира.

По правилам перевозок, на велосипеды сейчас распространяются правила перевозки ручной клади. Если габариты велосипеда превышают 200 сантиметров, то для него нужно приобретать дополнительный билет. Если же велосипед разложен или сложен, то есть вписывается в этот габарит, то его можно провозить бесплатно.