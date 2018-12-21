Рубль не поверил Путину 1 21.12.2018, 8:30

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ФОТО: REUTERS

Лучшие иллюстрации к тезису о бессилии Кремля перед экономикой.

Президент витиевато рассуждал на пресс-конференции о дедолларизации, золотовалютных резервах и вопреки очевидному заявлял, что «курс должен быть стабильным, и в целом нам удается это сделать в последнее время» (фактчек: рубль упал с начала года на 16,5%), сообщает телеграм-канал «СерпомПо».

«Как вы видите, он стабилен, - продолжил президент РФ. - Он даже несколько оторвался уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть».

Рубль послушал эту чепуху и ровно с 14 часов, когда все это говорилось, решил упасть. До 18-45 он спустился вниз на 1,13 за доллар — до 68,41.

Нужны ли лучшие иллюстрации к тому, что думает президент о рубле и что думает рубль о президенте?