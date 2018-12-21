«Чем мы дышать будем?»: Минчане остановили строительство паркинга в 15 метрах от дома 21.12.2018, 8:39

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Чиновники вынуждены были уйти.

Жителей многоэтажки на переулке Розы Люксембург возмутило то, что возле их дома начали строить подземный паркинг. В начале неделе они остановили работы, а сегодня пришли в администрацию района на встречу с застройщиком. Мы тоже сходили на это мероприятие, а также узнали, какой крупный бизнесмен реализует этот проект. Как проходила встреча и к чему пришли стороны — в материале tut.by.

В самом начале проспекта Дзержинского, возле строящейся развязки, расположен бизнес-центр. Он создан и управляется компанией «Лект» совладельца сети магазинов «5 элемент» Андрея Балабина. За этим бизнес-центром находится жилая многоэтажка по второму переулку Розы Люксембург, 4/2, возле которой «Лект» решил построить подземный паркинг. Дело в том, что открытой стоянки на 70 мест мало для 16-этажного офисного здания.

Разрешение на строительство Мингорисполком выдал в ноябре 2018 года. На прошлой неделе компания приступила к первым работам и ограждению стройплощадки.

Но жильцы оказались настроены против изменений. Примерно в 70-ти метрах от их окон находятся железнодорожные пути и первая кольцевая дорога. А тут еще на глазах появится паркинг на 170 мест. Поэтому во время установки забора, 17 декабря, местные вызывали милицию и пошли на прием в администрацию района, сообщали Naviny.by. Глава пообещал, что до встречи со второй стороной конфликта строительства не будет. Вторая сторона пообещала перед началом строительства ответить на все волнующие вопросы и предоставить копии документов. Это и произошло сегодня.

Повлияет ли стройка на фундамент дома?

Близость стройки, а тем более подземного паркинга вызывала у местных жителей вопросы по поводу того, не пострадает ли их дом от такого соседства.

Специалист по управлению проектами ЗАО «Лект» Владимир Князев говорит, что частная компания провела техническое обследование фундамента и стен.

Компания этим занималась для того, чтобы дать проектировщикам задание, чтобы рытье котлована не позволило провалиться ни фундаменту, ни дому, несмотря на близость работ. Выводы этого обследования предоставили местным жителям.

На каком расстоянии будет находится паркинг?

— Паркинг называется подземным, но у нас ни одного чисто подземного этажа нет в результате того, что он находится на склоне. В паркинге будет три этажа, — сказал Князев.

По словам представителя компании, стены двух нижних этажей паркинга будут находится на расстоянии 7−8 метров от дома, третьего этажа — 13,5−14 метров. Это расстояние под землей. Поэтому в результате работ перенесут водопровод на расстояние 4,3 метра от стены многоэтажки. Представитель компании уверяет, что он будет размещен в специальном футляре и его эксплуатационные характеристики станут выше существующих.

Что же касается выступающей части паркинга над землей, расстояние от нее до дома — 20 метров.

— Чем мы дышать будем? — спрашивают местные.

На этот вопрос проектировщики сказали, что от двух вентиляционных шахт до дома

— 23 метра при норме в 15 метров. А парковка — закрытая.

Жители дома также спросили, почему паркинг нельзя было пристроить к офисному зданию через дорогу. Представитель объяснил, что там расположен коллектор, поэтому строить нельзя.

Когда начнется стройка?

Проектировать объект начали в марте 2018 года и закончили в июне на основании договора Мингорисполкома 2013 года о строительстве паркинга параллельно с транспортной развязкой. Но так как было задержано строительство транспортной развязки, никаких действий со стройкой не проводилось. Разрешение на строительство в районе жилого дома Мингорисполком выдал компании в ноябре 2018 года.

Жители дома обратили внимание, что в последнем ПДП за 2017 год стоянка тут отсутствует. Новый же проект администрация им не предоставляла. Замглавы района Владимир Танкевич показал его только на встрече.

— Это общественная территория? С каких пор это стало общественной территорией? Почему в этапах реализации отсутствовал этот паркинг? Мы как члены комиссии задавали вопрос: будет ли здесь паркинг? Сказали — нет! — возмущается один из жителей.

Танкевич же говорит, что паркинг был на плане.

— Нам говорили в июне, что в проекте паркинга не будет. Мы обсуждали проект дороги и все на этом. Так вы сделали корректировку дороги? Нам обещали озеленение участка, а не стоянку, — говорят местные.

Представитель застройщика пояснил, что корректировка проекта была проведена после прохождения проектной экспертизы — в августе.

— С точки зрения моральной — ваши претензии понятны. С точки зрения технической и правовой, претензии вы можете предъявить любые, но они не имеют оснований, — сказал не раз на встрече представитель заказчика.

Отвечая на главный вопрос «когда начнутся работы?», Князев уверенно ответил: «завтра».

— Подождите, завтра мы обсудим эту встречу с главой администрации и решим, когда начинать работы, — одернул его Танкевич.

Сдать объект планируется в сентябре 2019 года.

Кто строит?

Любопытно, что заключение экспертизы на строительство паркинга 13 декабря в этом году подписал начальник управления жилищно-гражданского строительства и планировочных работ «Главгосстройэкспертизы» Александр Селезнев.

До этого же он был гендиректором ЗАО «Лект». А до работы в частной компании Селезнев с 2006 по 2010 год был министром строительства и архитектуры.

Компанию «Лект» контролирует крупный бизнесмен Андрей Балабин, который более известен как совладелец сети бытовой техники и электроники «Пятый элемент». Недавно его имя упоминалось в связи с тем, что он выкупил дом Владимира Короткевича в Орше, чтобы передать его музею.

По версии «Ежедневника» Балабин занимает 133 место в списке самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.