Макрон ответил на петицию «желтых жилетов» 1 21.12.2018, 8:44

Эммануэль Макрон

Фото: lefigaro.fr

Президент Франции объявил о готовности продолжать диалог.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на онлайн-петицию, подписанную 1,15 миллиона человек и размещенную на сайте change.org активисткой из рядов "желтых жилетов" Присциллией Людоски, сообщает dw.com.

"Я услышал ваше послание. Я отвечаю вам прямо: вы правы", - написал Макрон в четверг, 20 декабря, воспользовавшись сервисом сайта, позволяющего тем, к кому обращена петиция, отвечать на нее.

По словам Макрона, протестующие "понесли мощный ущерб от повышения цен на бензин и решили ответить на это, подписав петицию". В документе содержатся предложения, как можно защитить окружающую среду, не накладывая на французов дополнительного финансового бремени.

Борьба против изменения климата необходима, но не должна вступать в противоречие с месячным заработком граждан, написал Макрон. Президент признал, что пока не сумел преодолеть "пропасть, возникшую между народом и властью" после того, как он занял свой пост. Поддержку петиции Макрон назвал "гражданским действием" и объявил о готовности продолжать диалог.

Протесты "желтых жилетов"

Многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты", продолжаются во Франции уже больше месяца. Массовое протестное движение самоорганизовалось в основном через социальные сети и не имеет официальных представителей. Первые акции протеста прошли 17-18 ноября, а затем охватили всю страну.

10 декабря Макрон выступил с обращением к нации, пообещав повысить минимальную заработную плату на 100 евро и понизить налоги. Ранее правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов.