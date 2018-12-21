Белорусским школьникам раздали планшеты, собирающие данные о семьях 5 21.12.2018, 8:53

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Гаджеты Nicola появились в школах Барани и Болбасово.

Об этом в телеграм-канале NEXTA сообщил белорусский журналист и блогер Степан Светлов:

«В любимых лукашенковских городах - Барани и Болбасово - школьникам раздали интересные планшеты. Приложение под названием Nicola будет автоматически собирать данные детей и их семей (делать видеозаписи, записи с экрана и т.д.), после чего высылать все это на сервер.

Примечательно, что те, кому столь пристальное внимание не по душе, планшет не получат. Из странного - юридический адрес компании - на Кипре.

Знающие люди подсказали, что массового заговора, а уж тем более шпионажа в этом искать не нужно. Приложение на самом деле помогает родителям, отслеживая, к примеру, движения глаз ребенка и контролируя процесс его обучения. Тем не менее, возможность утечки данных, конечно же, не исключается. Как, впрочем, и из любого современного гаджета. Кстати, планшеты эти - подарок отнюдь не государства».