Трибунал для Путина 1 Игорь Яковенко

21.12.2018, 8:59

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Он станет генеральной репетицией Гааги.

Одним из итогов Форума свободной России, который прошел в Вильнюсе 7-8 декабря, стала учредительная декларация Международного общественного трибунала по расследованию преступлений режима Владимира Путина.

При словах «международный трибунал» сразу возникает аналогия – Нюрнберг. Различия настолько наглядны, что возникает ряд вопросов, главный из которых: зачем вообще нужен трибунал, решения которого не имеют юридических последствий для обвиняемых?

Нюрнбергский трибунал судил преступников Третьего рейха, который просуществовал 12 лет, с 1933 по 1945. Их преступления были очевидны, и сам процесс стал возможен, поскольку, победители судили побежденных после того, как Третий рейх испустил дух. Путинский режим существует уже 18 лет, и пока не планирует уходить в Лету. Так как невозможно судить от имени государств режим, правящий в стране, обладающей ядерным арсеналом и, вдобавок, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, Международный трибунал на этой стадии будет носить общественный характер.

Итак, вернемся к главному вопросу: зачем нужен общественный процесс, по результатам которого обвиняемые останутся на своих местах и будут продолжать творить зло?

Режим, созданный в России Владимиром Путиным и его сообщниками, представляет сегодня главную угрозу для человечества, причем, угрозу, равной которой не было в истории, ни по масштабам этой угрозы, ни по ее характеру. Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. Мировые лидеры и мировое общественное мнение плохо представляют себе суть того, что такое путинский режим, мировые СМИ описывают его в терминах, которые не имеют ни малейшего отношения к сути этого режима. Отсюда и неадекватность мер противостояния Путину со стороны Запада.

Цель Международного общественного трибунала – в ходе публичного процесса в деталях и лицах показать анатомию преступлений путинского режима, предъявить мировой общественности неопровержимые доказательства каждого преступления. Назвать, как это любит говорить сам Владимир Путин, все «имена, пароли и явки».

Работа Международного общественного трибунала рассчитана не на один месяц, а возможно, и не на один год. Таков масштаб и характер преступлений, совершенных за 18 лет. Они, эти преступления, разбиты нами, инициативной группой, на три группы.

Узурпация власти. Сюда входит создание системы фальсификаций и манипуляций, превративших любые выборы в путинской России в фейк, уничтожение независимости судебной власти, превращение законодательной власти в придаток исполнительной, формирование репрессивного законодательства, преследование оппозиции, уничтожение независимого от власти бизнеса, – словом, все то, что позволяет Путину оставаться у власти 18 лет вместо максимальных восьми, изначально предусмотренных Конституцией РФ.

Военные преступления. Агрессивная война против Украины, оккупация Крыма и части Донбасса. Поддержка диктаторского режима Асада и уничтожение народа Сирии. Агрессия против Грузии и отторжение части ее территории. Преступления, совершенные во время второй чеченской войны.

Преступления в информационной сфере. Создание, вопреки Конституции РФ режима цензуры. Превращение подконтрольных государству СМИ в информационные войска, разжигающие ненависть и вражду к Западу, Украине и оппозиции внутри России. Информационная атака на страны Запада с целью разрушения институтов демократии, вмешательства в выборы и формирования «пятых колонн» в государствах Европы и Америки.

Чтобы понять явление, важно его правильно обозначить. Запад называет сотрудников кремлевских СМИ журналистами, и распространяет на них действие Первой поправки Конституции США – одного из краеугольных камней американской демократии. Даже в том случае, когда западное общественное мнение признает, что в кремлевских СМИ работают не журналисты, а пропагандисты, это мало что меняет. Поскольку пропаганда и для Запада вещь знакомая и не обязательно плохая. Что плохого, например, в пропаганде здорового образа жизни, или либеральных ценностей?

Проблема в том, что в путинских СМИ нет никакой пропаганды. Пропаганда – это продвижение идеологии, которой у путинского режима нет. Идеология всегда воплощается в тексте, в котором описан образ будущего и дорога к нему. Коммунизм, фашизм, национал-социализм, социал-демократия, либерализм, анархизм – все это идеологии, за каждой из которых стоят тексты. Представьте себе книгу, на которой написано «Путинизм». Внутри такой книги будет пустота. Белые страницы. В лучшем случае –набор пустых фраз, типа «Путин это Россия, Россия это Путин». Никакого образа будущего путинский режим не предлагает, просто тупо хочет сохранить себя.

Отсутствие идеологии беспокоит многих в аппарате путинского режима, поэтому в эфирах того же Соловьева постоянно звучат призывы отменить статью 13 Конституции РФ и обзавестись, наконец, государственной идеологией. Правда, никто вот уже почти 20 лет не может объяснить, о какой идеологии идет речь.

Реальным содержанием путинских СМИ является информационная война, разжигание ненависти и вражды, разрушение общественного сознания, его этической и правовой составляющей, а целью – провоцирование реальных боестолкновений и убийств. «Показали» в телевизоре распятого мальчика – у россиян «вскипел» мозг и кто-то из них едет в Украину убивать, а остальные эти убийства поддерживают – вот так это работает. В путинских СМИ нет ни пропаганды, ни журналистики, на них не могут распространяться те нормы, которые защищают журналистов и даже пропагандистов. На языках, микрофонах и гаджетах сотрудников этих СМИ кровь – подробные доказательства этих фактов уже есть в двух десятках обвинительных заключений против конкретных обитателей российского телевизора, которые ждут первого заседания.

Та же подмена понятий происходит и в случае с представителями российской власти. Когда, например, в ПАСЕ обсуждают отношение к российской парламентской делегации, важно уточнить, что ни один из тех, кто называет себя депутатом Госдумы или членом Совета Федерации, не избран гражданами России, а является путинским назначенцем и соучастником узурпации власти. Подробные доказательства и этих преступлений будут представлены Международному трибуналу. Важно добиться тотальной изоляции путинского режима и всех его представителей персонально.

Путинский режим не будет уничтожен в результате военного разгрома, как это случилось с гитлеровским режимом. Просто, потому что Путин, в отличие от Гитлера, уходя в небытие, имеет возможность утянуть за собой планету. Маловероятен и крах путинизма по сценарию гибели советского режима, поскольку Путин не Горбачев, и, в случае потери власти его ждет не Нобелевская премия, а камера в гаагской тюрьме.

Одна из задач громкого публичного процесса по расследованию преступлений путинского режима – сделать невозможной поддержку этого режима на Западе, создать невосполнимые репутационные потери для шрёдеризированных элит Европы и Америки. Необходимо подтолкнуть мировых лидеров к принятию радикальных мер по экономическому уничтожению путинизма, в том числе – к введению эмбарго на торговлю углеводородами и отключение от SWIFT. Есть адресаты и внутри России. Это те люди во власти, в силовых структурах, в бизнесе и в СМИ, которые пока не совершили преступлений.

Международный общественный трибунал для них должен стать генеральной репетицией Гаагского трибунала, показать ту грань, которая отделяет их позицию молчаливого соглашательства с преступлениями от прямого соучастия в них. Создание трещины между преступниками во власти и всеми остальными ее обитателями может подтолкнуть тот самый раскол элит, который, в совокупности со всеми остальными факторами – внешнее давление, ухудшение экономического положения граждан и как следствие – рост уличной активности – может привести к демонтажу режима.

Игорь Яковенко, detaly.co.il