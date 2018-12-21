Лондонский аэропорт Гатвик закрылся из-за атаки дронов
- 21.12.2018, 9:17
Кто их запускает – неизвестно.
Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик, после того как из-за замеченных над летным полем дронов была закрыта взлетно-посадочная полоса.
Задержан вылет десятков рейсов. Самолеты, летящие в Гатвик, перенаправляются в другие аэропорты и города, в том числе в лондонские Хитроу и Лутон, а также в Манчестер, Кардифф, Париж и Амстердам, сообщает ВВС.
По последним данным, коллапс затронул около 10 тысяч человек. Пассажирам, вылетающим из Гатвика в четверг, рекомендовано проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать из дома.
По словам операционного директора Гатвика Криса Вудруфа, специалисты ищут дрон, который в последний раз видели в воздухе около полудня по местному времени.
Ответственные за запуск дронов все еще не найдены.
Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol заявляет, что взлетно-посадочная полоса Гатвика будет закрыта еще некоторое время.
Похожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда беспилотный аппарат, пролетавший в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы Гатвика, вынудил дирекцию дважды в течение получаса закрыть взлетно-посадочную полосу.
Поиски в воздухе и на земле
Первый раз аэропорт закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.
В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе.
В интервью Би-би-си Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.
По его словам, 20 полицейских нарядов все еще ищут пилотов дронов. Полиция решила не сбивать беспилотники из опасений, что шальные пули могут попасть в приборы управления взлетно-посадочной полосой.
В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.
Сообщается, что тысячи пассажиров ждут своих рейсов в терминалах Гатвика, сотни людей провели несколько часов внутри самолетов, приземлившихся в других городах.
Одна из собеседниц Би-би-си Кася Яворска летела со своим молодым человеком из Глазго в Гатвик, но их рейс был перенаправлен в другой лондонский аэропорт - Лутон.
По ее словам, они просидели в самолете еще два часа, после чего их пересадили в автобус и отправили в Гатвик, откуда пара должна продолжить свой путь в Стамбул.
"Как-то ожидаешь, что на такие случаи предусмотрены более эффективные меры безопасности и лучше продуманы экстренные меры", - сказала Яворска Би-би-си.
Пассажир Кристофер Листер, возвращающийся из Киева, опубликовал фотографию с борта своего рейса, которую, по его словам, он сделал через шесть часов после того, как самолет, направлявшийся в Гатвик, приземлился в Бирмингеме.
Киприот Андри Куприяну, направляющийся из Лондона домой, так описал ситуацию в аэропорту: "Там были беременные женщины, одна из них спала на полу. Были люди с младенцами, проведшие здесь всю ночь. Мы видели инвалидов в колясках. Маленькие дети спали на полу".
Администрация аэропорта принесла извинения за неудобства и заверила, что авиалинии делают все возможное, чтобы обеспечить своих пассажиров местами в отелях или предоставить им альтернативные способы продолжить путь.
На сайте аэропорта Гатвик сказано, что в этом году в рождественские праздники аэропорт готовится принять рекордное число пассажиров - 2,9 миллиона человек. Из них 73 тысячи должны вылететь из Гатвика уже в ближайшее воскресенье.