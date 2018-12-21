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Бьорндален: Домрачева могла бы еще 5-6 лет показывать результат

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  • 21.12.2018, 9:24
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Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален
Фото: ТАСС

Но семья оказались важней.

Знаменитый норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в эфире «Беларусь 1» оценил потенциал Дарьи Домрачевой, передает tribuna.com.

«Конечно, очень тяжело завершать карьеру. Потому что это твоя жизнь. Дарья начала свою карьеру в шесть лет, я – в восемь. Почти вся жизнь.

Дарье понадобилось чуть больше времени, чтобы принять это решение. Она намного моложе. Домрачева могла бы еще 5-6 лет показывать результат. Знал, на что она способна и сколько может завоевать побед. Но сложившаяся ситуация оказалась куда важней спорта. Семья и Ксения оказались важней. То время, которое нельзя было бы вернуть назад», – сказал Бьорндален.


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