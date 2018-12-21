Приметы на Новый год 2019: что можно и что нельзя делать 2 21.12.2018, 9:28

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Есть определенные ритуалы, которые помогают притягивать удачу.

В новогоднюю ночь принято загадывать желания и пить шампанское за удачный следующий год. Оказывается, чтобы 2019 год стал и правда удачным, важно еще и вооружиться знаниями в области примет, пишет segodnya.ua.

Издавна считается, что есть определенные ритуалы, которые помогают притягивать удачу. Какие именно помогут это осуществить в Новом 2019 году далее в статье.

Хозяйкой 2019 года будет Свинья и если вы хотите ощутить финансовый успех в следующем году, положите монету на дно бокала и выпейте из него шампанское под бой курантов. После чего вынуть монету и хранить ее весь год.

Также считается, что если у вас будет копилка в виде свинки, которую вы поставите на видное место и будете ее регулярно пополнять монетами, то в доме обязательно будут водиться деньги.

Еще одной приметой для привлечения финансов в следующем году – наличие в карманах крупных купюр, которые необходимо хранить при себе всю новогоднюю ночь.

Далее вашему вниманию еще несколько примет и суеверий на привлечение удачи в 2019 году:

Наденьте в новогоднюю ночь массивные украшения с изображением свиньи – они способны привлечь деньги в дом, счастье в личную жизнь.

Не ставьте на новогодний стол блюда из свинины – талисмана 2019 года, иначе будете несчастны весь следующий год

Встречайте Новый год 2019 в хорошем настроении: как встретите год, так его и проведете.

В Новогоднюю ночь в доме должно быть чисто и убрано.

В новогоднюю ночь необходимо одеться нарядно и стараться всю ночь не испачкав наряд, иначе весь год будете испытывать трудности с деньгами.

Накануне праздника не задерживайтесь на работе, иначе в следующем году вам не избежать разногласия с близкими людьми.

Ранее сообщалось, как привлечь удачу в Новый 2019 год каждому знаку зодиака. Овну нужно встретить Новый год в чем-то новом, а Рыбам – записать на листике все свои карьерные амбиции.