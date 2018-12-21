закрыть
21 декабря 2018, пятница, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Независимый журналист о повестке в суд: Это искренняя оговорка по Фрейду

1
  • 21.12.2018, 9:09
  • 1,428
АНДРЕЙ ТОЛЧИН
Фото: svaboda.org

Фрилансер из Гомеля рассказал, как работает белорусская Фемида.

Гомельских журналистов вызывают в суд как «правонарушителей». Именно с такой формулировкой получил повестку фрилансер, член БАЖ Андрей Толчин, сообщает «Радыё Рацыя».

Журналист говорит, для него было удивительно прочитать, что его без решения суда назвали «правонарушителем».

- Это по Фрейду искренняя оговорка. Потому что, когда назвали «правонарушителем», то очевидно стало то, что решение выносится еще до момента самого рассмотрения дела. Кстати, могу напомнить дело Андрея Паука: когда Паука судили и когда мы нашли в суде готовое решение, когда только еще шло рассмотрение дела. Это лишь доказательство того, как у нас это все делается.

Андрей Толчин является журналистом-фрилансером. За последний год в отношении него возбуждали более 10 административных процессов, которые заканчивались судами.


популярное за неделю

Мнение

Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип
Дискуссия о базе РФ – это «красная селедка» для отвлечения внимания
Дискуссия о базе РФ – это «красная селедка» для отвлечения внимания Андрей Санников
Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги
Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги Дмитрий Бондаренко